Ayuso arremete contra Gabilondo por decir "que en Madrid morirá más gente"

Madrid, 12 abr (EFE).- La presidenta madrileña y candidata a la reelección el 4M, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido contra el número 1 de la lista del PSOE, Ángel Gabilondo, por decir que en Madrid "la gente va a morir más que en el resto de España" por coronavirus, una "barbaridad" ante la que no descarta una denuncia y que, a su juicio, le inhabilita para ser algún día Defensor del Pueblo.

En declaraciones en Esradio, Ayuso se ha referido a las palabras de Gabilondo este domingo en un acto del PSOE, en el que afirmó que "el riesgo de fallecer por covid es en Madrid hoy un 54 % mayor que el riesgo medio de España", y acusó al Gobierno madrileño de hacer "dejación" de sus funciones ante la pandemia.

Unas palabras que, según la presidenta regional, se enmarcan dentro de la campaña "patética y deleznable" y "asquerosa" del presidente de la nación, Pedro Sánchez, para "insuflar miedo a la gente", que según ha dicho se une a otros hechos como los de "mover el número de vacunas" o "cambiar los criterios" de vacunación", lo que "genera miedo" y hace que la gente, "sobre todo la mayor, no se proteja".

Pero sobre todo Ayuso ha arremetido contra Gabilondo por decir que "en Madrid moría más gente que en el resto de España por culpa del coronavirus, unas afirmaciones que ha dicho que son "radicalmente" falsas. "Y ya veremos hasta dónde voy a llevar yo esta denuncia", ha advertido.

La presidenta ha asegurado que en la segunda y tercera ola, "cuando la gestión de la Sanidad cayó en las espaldas de cada comunidad autónoma porque el Gobierno decidió abdicar y dijo que se había acabado el virus", la mortalidad excesiva en la Comunidad de Madrid fue "la tercera menor de toda España, teniendo en cuenta la densidad de población", y eso a pesar de tener "todo abierto o semiabierto".

"Como yo no hablo de muertos, no soy así de insensata, voy a dejarlo ahí, pero le digo a Gabilondo que mientras de mí dependa, él no va a ser Defensor del Pueblo", ha seguido diciendo Ayuso.

Según ha afirmado la presidenta, Gabilondo "no quería estas elecciones, no quería ser candidato", y de hecho "ya estaba recogiendo, y hay testimonios de su partido que dicen que ya estaba haciendo las cajas para irse a su casa y esperar a ser Defensor del Pueblo con la ayuda del PP".

"Si de mí depende, de ahí se va a su casa definitivamente, porque una persona capaz de decir que en Madrid la gente va a morir más que en el resto de España no está preparada para defender a todos; un Defensor del Pueblo se supone que es una persona neutral", ha insistido.

Estas palabras le "inhabilitan" para ostentar un cargo así, ha repetido, y le ha advertido: "Esto es lo último que le voy a decir en toda la campaña" a una persona que "siempre ha ido de moderado, de buenas formas".

Ayuso ha garantizado a los madrileños que viven "en una de las regiones más seguras del mundo, donde la esperanza de vida es mayor", y que su Gobierno no ha dejado "de luchar todos los días" para garantizar su seguridad, su sanidad y su economía.