Ayuso asegura que quiere mantener "el espíritu" de su reunión con Sánchez

Madrid, 1 oct (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que quiere intentar mantener "el espíritu" de la reunión que mantuvo el pasado lunes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que repetiría ese encuentro "todas las veces que hiciera falta".

Así lo ha asegurado en el pleno de la Asamblea, al tiempo que ha redundado en su desacuerdo con las últimas medidas restrictivas aprobadas por el Ministerio de Sanidad, que según Ayuso se quieren imponer "de manera unilateral".

"Es mi obligación intentar que el espíritu de aquella foto se siga manteniendo y es en lo que voy a estar en las próximas semanas", ha recalcado la presidenta en respuesta a una pregunta del portavoz del PP, Alfonso Serrano.

El Ministerio de Sanidad y una mayoría de Comunidades Autónomas acordaron en el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles 9 medidas para controlar la expansión de la Covid que son de obligado cumplimiento, con las que se restringe las entradas y salidas en municipios de más de 100.000 habitantes con mayor incidencia de contagios y que afectarían sobre todo a las grandes localidades de la Comunidad de Madrid.

Dicho acuerdo ha sido publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque fuentes del Ejecutivo han indicado a Efe que la orden ya fue comunicada anoche a las comunidades -competentes de su ejecución- y entra en vigor a las 48 horas de esa notificación de Sanidad a los gobiernos autonómicos.

"Lo que nosotros pedimos es que no se apliquen medidas arbitrarias, y que no nos lleven al falso debate de o aceptas nuestras medidas de manera unilateral o tú no quieres el consenso", ha explicado Ayuso.

Y ha agregado: "Queremos medidas homogéneas para todo el país, que Madrid no sea tratada de manera inferior con respecto a comunidades autónomas gobernadas por la izquierda o por sus socios independentistas rupturistas".

A su vez, la presidenta ha defendido que las medidas restrictivas que ya ha puesto en marcha la Comunidad "son justas porque van únicamente destinadas a aquellas personas que van contagiando para protegerles".

Ha señalado, además, que "de nada sirve que ahora se restrinja el movimiento" cuando no hay "ningún tipo de estrategia serológica" en las estaciones de autobuses y trenes.

Por último, ha pedido al Gobierno que apoye a la Comunidad con fuerzas y cuerpos de seguridad "para hacer efectivas las cuarentenas".

El Ejecutivo madrileño y el Gobierno central alcanzaron el martes un principio de acuerdo para tratar de contener la expansión del coronavirus, que se trasladó el miércoles al Consejo Interterritorial, donde finalmente la Comunidad de Madrid votó en contra de los criterios acordados, al igual que hicieron Cataluña, Andalucía, Galicia, Murcia y Ceuta.