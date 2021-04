Ayuso formaría un Gobierno "austero" y con gestores de Cs o Vox si gana el 4M

Madrid, 12 abr (EFE).- La presidenta madrileña y candidata a la reelección el 4M, Isabel Díaz Ayuso, ha abogado, si logra mayoría para gobernar, por un ejecutivo "austero", con menos consejerías que el actual -pasando de 13 a 10-, y en el que contaría con "gestores de Cs y de Vox".

"No necesito adhesiones inquebrantables al proyecto ni muchísimo menos", ha afirmado en declaraciones en Esradio, en las que ha asegurado que tiene "claro" qué perfiles quiere a su lado si vuelve a gobernar, tanto en las consejerías como en segunda o tercera línea.

Reduciría el Gobierno, ha explicado, porque "lo peor ya ha pasado", y sabe a quién quiere en él tras haber gestionado "los momentos más duros".

"Quiero que los madrileños sigan estando con los mejores", ha dicho, y no ha excluido a personas de Cs como la exconsejera de Cultura Marta Rivera de la Cruz, o personas de Vox, porque "esta situación trasciende a los partidos" y lo importante es buscar los mejores perfiles para "recuperar Madrid".

Ayuso ha arremetido también contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de querer que el 4M "la gente no vaya a votar" y por estar "promoviendo que no haya participación", con actos como "infundir miedo" sobre la salud y la seguridad o como no obligar a cerrar perimetralmente a Madrid ese puente a pesar de haberlo hecho en anteriores.

El PSOE y la izquierda, ha seguido afirmando Ayuso, quieren menos gente en las urnas el 4 de mayo porque "han perdido el relato de la calle", y ahora las personas desfavorecidas "están para todo menos para discursos obreros del siglo XIX ni para ser siervos de dirigentes más ricos que viven en la opulencia".