Ayuso: La mortalidad en las residencias ha sido en proporción más baja en Madrid

Madrid, 14 sep (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, considera que la mortalidad en las residencias de mayores de la región ha sido, "en proporción a su tamaño, mucho más baja que en la mayoría de las comunidades autónomas y que en muchos países de nuestro entorno", aunque reconoce que la cifra ha sido "inasumible".

Según los últimos datos proporcionados por la Comunidad de Madrid, la región ha registrado hasta el pasado viernes 4.838 fallecidos cono coronavirus en centros sociosanitarios.

En su intervención este lunes en el debate del estado de la región, Ayuso no ha dado cifras sobre el número de fallecidos en residencias, pero ha indicado que de las 584 con las que cuenta la región, se han medicalizado 232, con 28 equipos de Atención Primaria, 38 de hospitales y 26 geriatras de enlace, entre otros recursos.

Además, ha afirmado que la realidad "demuestra" que las acusaciones de que se prohibían ingresos en hospitales de personas de mayores procedentes de residencias durante el pico de la pandemia fueron "falsas", porque asegura que ha habido 12.457 traslados entre residencias y hospitales.

"No hemos escatimado recursos para proteger a nuestros mayores. Sé que no ha sido suficiente; sé que los datos no consuelan a las familias, pero créanme que hemos hecho todo lo posible sin olvidarnos de este drama", ha manifestado la jefa del Ejecutivo regional.

Además, ha dicho que han suministrado material de protección a las residencias "cada cuatro o cinco días", hasta alcanzar "más de 12 millones de unidades" y se han puesto en marcha recursos alternativos de alojamiento y asistencia.