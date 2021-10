Ayuso: No soy de bailar, soy más de codo en barra

Madrid, 8 oct (EFE).- "No soy de bailar, soy más de codo en barra. No he sido nunca muy bailonga, soy más de taberna", ha asegurado este viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha mostrado su disposición a bailar con cualquier político.

Díaz Ayuso ha respondido así al ser preguntada a qué político sacaría a bailar, tras presentar este viernes el balance de la campaña 2021 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) en el Refugio Juvenil Puerto de La Morcuera.

Durante una entrevista anoche en Trece Tv, la presidenta madrileña avanzó que desde este viernes se podrá recuperar el baile en discotecas y bares tras veinte meses sin poder usar las pistas para tal fin, aunque durante el baile no se podrá beber, habrá que usar mascarilla y deberá respetarse la distancia de seguridad interpersonal.

Díaz Ayuso ha agradecido a los empresarios del ocio nocturno el esfuerzo que han realizado durante los últimos veinte meses porque han sido los últimos en volver a "una cierta normalidad".

Ante este puente del Pilar, ha recordado a los jóvenes que "tienen que ayudarnos", que la pandemia todavía no ha terminado y hay que seguir adelante "con mucha responsabilidad individual y colectiva", al tiempo que les ha pedido que colaboren con las Policías Locales y que no dificulten el trabajo de emergencias para que poco a poco se vuelva a recuperar la normalidad.