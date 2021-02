Ayuso: No puedo entrar en confrontación con otros presidentes autonómicos

Madrid, 2 feb (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha negado este martes a entrar en confrontación con otros presidentes autonómicos por considerar que "esto es insensato" y "lleva todavía más a la desesperanza" en una pandemia que está durando "más de la cuenta" y los mensajes deben ser "de apoyo, de trabajo conjunto y de respeto".

Díaz Ayuso ha visitado hoy una de las farmacias situada en el centro de Madrid donde los ciudadanos pertenecientes a determinadas zonas básicas de salud podrán hacerse un test de antígenos.

Mientras otras comunidades autónomas como Galicia, gobernada por el PP, piden un adelanto del toque de queda, en Madrid la presidenta regional se comprometió este lunes con los hosteleros a retrasarlo "en cuanto se pueda" de las diez a las doce de la noche.

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, dijo este lunes que "tampoco sirve de mucho" que algunas comunidades se esfuercen "mucho con medidas restrictivas", mientras en otras regiones "presumen de ser menos restrictivos".

También se quejó de que en Castilla-La Mancha se da el "efecto de la sexta provincia", ya que se han mudado 100.000 personas a la región "en una especie de fuga sanitaria, de emigración sanitaria".

La presidenta madrileña se ha mostrado sorprendida por estas afirmaciones porque "ya es la tercera vez a lo largo de esta crisis sanitaria que hace declaraciones del mismo tipo".

"No creo que los 100.000 madrileños que viven en Castilla-La Mancha sean apestados, son españoles que viven allí y el movimiento entre provincias es lo normal", ha sostenido Díaz Ayuso.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha reconocido que lo del éxodo sanitario o lo del turismo sanitario le sorprende porque "los madrileños tienen en la sanidad madrileña seis de los diez mejores hospitales del país", por lo que no cree que los madrileños vayan en éxodo sanitario o turismo sanitario a ninguna comunidad.

Tras la entrevista del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en la que se mostró crítico con las medidas adoptadas por la región madrileña, Díaz Ayuso ha dicho que no ha habido ningún enfrentamiento con Feijóo.

En una entrevista con 'La Voz de Galicia' publicada el domingo, Feijóo sostuvo: "Madrid ha optado por una decisión por la que yo no me sentiría responsable si la tuviese que aplicar en Galicia y, por tanto, he optado por otra".

Ha pedido respeto para la estrategia de la Comunidad de Madrid por parte del resto de las regiones y ha opinado que hay que darse cuenta de que "a falta de una estrategia por parte del Gobierno de España cada comunidad autónoma hace lo que buenamente puede con esta situación".

En su opinión, hay que evitar "a toda costa" las colas del hambre que se están empezando a ver en la Comunidad de Madrid sin enfrentar la salud y la economía.