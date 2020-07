Ayuso ofrece un preacuerdo para frenar la huelga de los residentes MIR

Madrid, 30 jul (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido al comité de huelga de los médicos internos residentes (MIR) firmar "un preacuerdo esta tarde o mañana" para poner fin a la huelga indefinida que mantienen desde el 13 de julio por mejorar sus condiciones laborales.

"Parece que quieren alcanzar un acuerdo que solucione el conflicto, y aunque no nos han propuesto aun nada en firme, esta tarde nos propondrán un borrador que compense a ambas partes, con medidas básicas que serían nuestros mínimos para desconvocar la huelga", ha dicho el presidente del comité de huelga, Diego Boianelli.

De las tres grandes reivindicaciones planteadas en materia de formación, jornada y descanso, y retribuciones, aunque desde la Comunidad aun "no han dicho nada firme pero parece que hay más intenciones y más ganas de solucionar el conflicto que hasta ahora".

En concreto, los MIR consideran básico "blindar los descansos de 24 horas, los descansos semanales y aumentos retributivos", han explicado tras la reunión mantenida hoy con Díaz Ayuso, el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, y el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

La residente Susana Pardo, miembro del comité, ha añadido que si la propuesta que la Comunidad les presentará esta tarde "es satisfactorio, firmaríamos un preacuerdo que supone desconvocar la huelga y pospondríamos las negociaciones a septiembre con un calendario de reuniones".

Si por el contrario, "no cumple las expectativas" y no incluye los "puntos mínimos, ya veríamos si firmar o no", ha añadido Pardo.

Tanto el Gobierno como el comité de huelga están "interesados en solucionar el conflicto", ante la oleada de nuevos casos de Covid que se avecinan, por lo que les van a plantear "un documento con los puntos mínimos con los que se pueden comprometer ahora", han explicado los miembros del comité.

Con los nuevos brotes de Covid, "no tenemos intención de seguir con el conflicto más allá de lo necesario", ha dicho Boianelli a la espera de recibir el preacuerdo del Gobierno regional.