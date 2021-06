Ayuso: Sánchez se las tendrá que apañar para imponer medidas al ocio nocturno

Madrid, 3 jun (EFE).- La presidenta madrileña en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado este jueves que no aplicará en la región las restricciones al ocio nocturno acordadas por el Consejo Interterritorial de Salud, alegando que no son "de obligado cumplimiento", y ha dicho que el Gobierno de Pedro Sánchez "se las tendrá que apañar" para imponer las medidas.

"Mientras no sea obligatorio, lo que no vamos a hacer es ir contra los intereses de los ciudadanos; este Gobierno se las tendrá que apañar como sabe hacer para imponer y arrollar, pero desde luego mientras estemos dentro de nuestras propias competencias (...) tomaremos las decisiones más equitativas y las más productivas", ha declarado Ayuso.

El Consejo Interterritorial de Salud aprobó ayer, con la oposición de cinco autonomías (Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia y Cataluña), unificar las restricciones al ocio nocturno, que solo podrá abrir hasta las 2 de la madrugada en los territorios con más baja incidencia, y a la hostelería, que podrá hacerlo hasta la 1, hasta que el 70 por ciento de la población esté vacunada.

Ayuso, que ha visitado esta mañana las obras de la estación de Metro de Gran Vía, ha alegado que "ni estamos en estado de alarma" ni hubo "unanimidad" en el Consejo Interterritorial, que además es un órgano sin competencia legislativa, por lo que "no se está obligado a cumplir".

"No es una cuestión de rebeldía, porque la rebeldía significa ir contra las normas establecidas y esta norma no es de obligado cumplimiento, y no se puede imponer", ha insistido la presidenta en funciones, quien ha agregado que la resolución del Consejo Interterritorial "viene tarde y no se basa en ningún informe sanitario".

Por otro lado, ha indicado que las autonomías que rechazaron esta decisión representan "a más de 30 millones de españoles", y ha censurado que "todo lo que hace este Gobierno siempre es o por imposición o con mentiras".

Ha lamentado, además, que el Gobierno "se vuelva a cebar con la hostelería" ahora que las cifras epidemiológicas van "mucho mejor" y después de "no haber hecho absolutamente nada durante toda la pandemia".

"Conmigo no cuenten para arruinar a más ciudadanos, ni hosteleros ni comerciantes", ha subrayado Ayuso, al tiempo que ha repetido que el acuerdo del Consejo Interterritorial "no parte de un organismo que tiene la capacidad de hacer ley" y que "en una democracia" una cuestión así debería dirimirse "en un parlamento".

Además, ha acusado a Sánchez de intentar "desviar la atención mediática" para no hablar "de todo lo que está pergeñando este Gobierno", como "la subida de impuestos", "la subida de la luz" o los hipotéticos indultos a los líderes independentistas.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha apostado este jueves por trabajar con las autonomías en actuaciones coordinadas contra la covid, y respecto a la decisión anunciada por la Comunidad de Madrid de aplicar su propia normativa, ha asegurado que la "judicialización no es una medida que se plantea en este momento".

Aunque según el Ministerio las medidas son de obligado cumplimiento en todo el territorio, la titular de Sanidad ha insistido, en una entrevista en RNE, en que "la judicialización es el último paso en la política" y ha invitado a las comunidades a establecer "marcos de actuaciones comunes".

En la misma línea que Ayuso, el consejero madrileño de Justicia en funciones, Enrique López, ha recalcado que la región seguirá aplicando las normas y los criterios adoptados en virtud de su competencia.

En sendas entrevistas en Onda Madrid y Antena 3, López ha afirmado que espera Darias "haga gala de ese consenso que tanto predica por la cogobernalidad y abra un periodo de búsqueda de consenso".