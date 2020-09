Ayuso: Yo no conozco otro país donde el presidente arremeta contra su capital

Madrid, 2 sep (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este miércoles la "campaña de desgaste" contra ella que estima que está realizando el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha espetado: "Yo no he conocido en ningún otro país del mundo que el presidente arremeta contra su capital".

"En cualquier país, si se cae la capital, se cae todo detrás", ha advertido Ayuso en una entrevista con 'EsRadio' recogida por Efe, en la que ha incidido en su enfrentamiento con Sánchez, a quien ha exigido que diseñe "una estrategia de país" y que luego deje actuar a cada comunidad autónoma.

Ayuso ha reiterado su voluntad de reunirse con Sánchez, a quien ha reclamado un "plan específico" para Madrid, atendiendo a su "especial" situación y que contemple, junto a la respuesta a la pandemia, cuestiones como la ocupación ilegal o la problemática de los menores extranjeros no acompañados.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha acusado a la ministra de Educación, Isabel Celaá, de intentar impedir que se produjera la rueda de prensa en la que Madrid presentó su plan de vuelta a las aulas, y ha afirmado que Sánchez "se inventó una rueda de prensa para contraprogramar" a la Comunidad.

Asimismo, ha reprochado al Gobierno las "caprichosas" decisiones adoptadas en mayo y junio, determinando "que Madrid se quedaba siempre en la fase 0 porque sí" en base a "un comité de expertos que no existía" y "con unos informes falsos que no existían".

También ha cargado Ayuso contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por "azuzar con mociones de censura" y no haber hecho "nada" ante las "manifestaciones altamente contagiosas" celebradas en Madrid en los últimos meses.

En resumen, Ayuso considera que el PSOE carga contra ella "haga lo que haga", tanto "desde sus ayuntamientos" como desde la Delegación del Gobierno como "desde sus medios de comunicación", y ha lamentado: "Me he pasado el verano desmintiendo noticias".

"Al principio yo no terminaba de asumir que tres de cada cuatro cosas que salían en los medios yo no las había dicho, o no las había dicho de esa manera, o las habían descontextualizado", se ha quejado Ayuso, quien por otro lado no cree que el PSOE tenga "algo personal" contra ella, sino que "tienen que intentarlo todo" para hacerse con el Gobierno madrileño.

Y ha añadido: "No me pienso callar ni acobardar lo más mínimo, porque la campaña es evidente".

A su vez ha comentado sobre el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, que tiene "un tono de consenso" y que "está siendo cuestionado en su partido entre otras cosas porque tiene como defecto ponerse en el lugar del otro" y es consciente de que "hagas lo que hagas, aquí no contentas a nadie".

Por último, la presidenta madrileña ha rechazado la posibilidad de convocar elecciones, dado que "confía" en su actual Gobierno, no quiere "una crisis dentro de otra" y los comicios "muy probablemente" acabarían en un nuevo pacto de investidura con Ciudadanos y Vox.