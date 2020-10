Bajan a 362 los casos de covid en residencias de mayores, 73 menos

A Coruña, 23 oct (EFE).- Las residencias de mayores gallegas contabilizan este viernes un total de 362 casos activos de coronavirus –73 menos que ayer-, de los que 235 son usuarios y 127 son trabajadores, tras registrarse 87 altas, tres fallecimientos y 17 positivos, informan la Consellería de Política Social y el Servicio Gallego de Salud.

Se han añadido a la lista los positivos de 6 usuarios y 6 empleados de la residencia de Viana do Bolo (Ourense); un empleado de Castro Ribeiras de Lea, en Castro de Rei (Lugo); un trabajador de la Hogar San José de Monforte de Lemos (Lugo); un empleado de Os Miragres de Barbadás (Ourense); un interno de Nosa Señora dos Anxos, en Ribadavia (Ourense), y un trabajador de Nosa Señora Valvanera, en Cambados (Pontevedra).

Asimismo, se ha dado el alta a 40 usuarios de la Val de Monterrei; 29 mayores de Nosa Señora do Viso, en Lobeira (Ourense); 8 usuarios de Las Salinas de Ourense; 6 mayores de la Santa Marta de Vigo; 2 empleados del CRAPD I Vigo; un trabajador de CRAPD II Vigo, y un usuario de Os Miragres de Barbadás.

El número de mayores infectados es de 235 (80 menos que ayer), de los que 151 se encuentran en Os Gozos, en O Pereiro de Aguiar; 25 en la residencia de Salvaterra do Miño (Pontevedra); 17 en la Ballesol de Oleiros (A Coruña); 13 en la DomusVi de Outeiro de Rei (Lugo); 6 en la residencia de Viana do Bolo; 5 en Val de Monterrei, y 4 en Nosa Señora do Viso, en Lobeira (Ourense).

También hay 3 casos entre usuarios en la San José Hermanitas de Narón (A Coruña); dos en la Virgen Blanca de Ourense; dos en la DomusVi de Oleiros; dos usuarios en la Pepe Isa II de Entrimo (Ourense); dos en Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia; un mayor en la Torrente Ballester de A Coruña; otro en Las Salinas, y un último interno en Bibres, en Cambre (A Coruña).

Respecto a los trabajadores, un total de 127 (siete más que ayer) tienen el virus, de modo que el mayor brote sigue en la residencia Os Gozos de O Pereiro de Aguiar, con 41 infectados; seguida de la DomusVi de Outeiro de Rei, con 11; la Ballesol de Oleiros, con 11; Val de Monterrei, con 7; Nosa Señora do Viso, en Lobeira, con 6; la residencia de Viana do Bolo, con 6; Os Miragres, de Barbadás, con 5; la de Salvaterra, con 3, y la Virgen Blanca, con 3.

Registran dos empleados con covid-19 la San José de Ourense; la residencia de O Incio; Nosa Señora do Rosario, en A Cañiza (Pontevedra); Hermanos Prieto, en O Carballiño; Nuestra Señora de los Dolores de Forcarei; Castro Ribeiras do Lea, en Castro de Rei, y Nosa Señora do Socorro, en Arnoia.

Aparte de estos datos, en la provincia de Lugo, la DomusVi de Viveiro, Hogar de San José, en Monforte, y la Orpea Lugo registran un trabajador con covid-19 cada una.

En la provincia de A Coruña, contabilizan un empleado infectado la San José Hermanitas, en Narón; la Fundación José Otero de Santiago; Casar A Zapateira, en Culleredo, y la residencia de Val do Dubra.

En la provincia de Ourense, registran un contagio en un empleado la residencia Nuestra Señora de Fátima, en O Barco de Valdeorras; la DomusVi Barra de Miño, en Coles; la residencia de mayores con dependencia de O Carballiño; la residencia de mayores con autonomía en O Carballiño; la Querqus de Leiro; la DomusVi de Ourense, y Casa Grande de Maside.

Además, en Pontevedra, la residencia Nosa Señora Valvanera, de Cambados; la Divina Pastora de Vilagarcía, la DomusVi de Ribadumia; la Campolongo de Pontevedra, la Santa Marta de Vigo y la residencia Vistahermosa de Vigo registran un trabajador infectado cada una.

En cuanto a los centros de atención a la discapacidad, los casos han subido a 17 (uno más), tras contabilizarse un nuevo caso en un empleado del centro para personas con discapacidad física DomusVi de Bóveda (Lugo), que ya suma 8 internos y 5 trabajadores infectados.

Mientras, la residencia Ricardo Baró de Aspronaga, en Oleiros, continúa con un interno infectado, y contabilizan un empleado con coronavirus la San Vicente de Paúl, en Lugo; la residencia de Aspanae, en As Pontes, y la residencia para personas con discapacidad Juan Vidán Torres, de Santiago.