Baleares solicita el estado de alarma

Palma, 24 oct (EFE).- El Govern balear ha solicitado al Ministerio de Sanidad que incluya al archipiélago en el decreto de nuevo estado de alarma para disponer de amparo a la hora de establecer "restricciones excepcionales adicionales para frenar la propagación de la covid-19".

Según ha recordado el Ejecutivo autonómico, la incidencia acumulada en las islas de casos de coronavirus en 14 días, según datos propios de PCR positivas hasta este viernes, es de 174,3 diagnósticos por cada 100.000 habitantes, mientras que en la semana precedente la cifra era de 133 por 100.000.

En el mismo periodo la tasa de positividad de los test realizados en el archipiélago ha pasado del 4,67 % al 5,88 %.

Ante esta tendencia al alza de los contagios, "el Govern considera adecuado disponer de instrumentos que permitan reforzar la lucha contra la pandemia", incide el gabinete que preside Francina Armengol.

La petición de Baleares se suma a las planteadas al Gobierno por Euskadi, Asturias, Extremadura, Navarra, Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha, Cantabria y la Comunidad Valenciana, así como a la de Melilla.

El Govern balear destaca en un comunicado que ya ha adoptado distintas medidas para frenar la evolución de la pandemia, restricciones que ajusta a la diferente incidencia de las cuatro islas del archipiélago, y hace hincapié en que el archipiélago es la segunda región con menor incidencia en 14 días tras Canarias.

No obstante, admite que tanto la positividad como el número de contagios están "por encima de los umbrales que el European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) establece para definir un territorio en situación de riesgo", que son 60 casos por 100.000 habitantes en 14 días y una tasa del 3 %.

Por ello insiste en la utilidad del estado de alarma, "una herramienta constitucional" que permitiría incidir en la limitación "aquellas situaciones que pueden favorecer los contagios, bien porque suponen aglomeraciones o bien porque no hay uso de mascarilla o bien porque falta una ventilación correcta.