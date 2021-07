Barcelona reforzará el control del espacio público para evitar aglomeraciones

Barcelona, 8 jul (EFE).- El Ayuntamiento de Barcelona reforzará la vigilancia y el control del espacio público en distintos "puntos críticos" de la ciudad donde durante los fines de semana se reúnen grandes cantidades de personas para evitar que se produzcan aglomeraciones.

A las puertas de un fin de semana en el que el ocio nocturno en espacios interiores estará cerrado, el consistorio ha anunciado este jueves un incremento de los dispositivos de seguridad y limpieza para garantizar un uso "cívico" y "limitado" del espacio público.

Así lo han explicado el teniente de alcalde de Prevención y Seguridad, Albert Batlle, la concejal de Salud, Envejecimiento y Cuidados, Gemma Tarafa, y el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia.

"No será como el de Sant Joan, pero será un dispositivo muy reforzado respecto a lo que era ordinariamente la presencia policial en los meses de verano", ha detallado Batlle, que ha explicado que, además de la Guardia Urbana, también colaborarán agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Portuaria.

Aunque no se cerrarán las playas porque lo desaconsejan las fuerzas policiales y porque son "espacios de desconcentración de la actividad", Batlle ha explicado que en la Barceloneta, para no generar molestias a los vecinos, se canalizarán los flujos de personas con el objetivo de que el acceso y salida de la playa no se haga por el centro del barrio, sino por la avenida Juan de Borbón o la zona de la Vila Olímpica.

Además de la Barceloneta, Batlle ha explicado que también reforzarán la presencia en otros "puntos críticos" de la ciudad, como las plazas del barrio de Gràcia y de Ciutat Vella, el paseo Lluís Companys o el del Born, entre otros.

En el caso de las plazas donde se acumulan personas sentadas en el suelo, Badia ha explicado que los equipos de limpieza colaborarán en el desalojo de estos espacios mojando el suelo para agilizar el vaciado.

"Disfrutemos de la noche en las horas que se puede disfrutar de la noche. Pensemos que ahora, con el cierre del ocio nocturno, a partir de una determinada hora ya no hay establecimientos abiertos, por lo tanto en esos momentos lo que conviene es liberar definitivamente los espacios públicos para poder disfrutar del descanso", ha insistido Batlle.

Por su parte, Tarafa ha remarcado que la velocidad de propagación del virus en Barcelona, como en toda Cataluña, se ha disparado en muy poco tiempo y ha pedido responsabilidad para evitar colapsar aún más los dispositivos de atención primaria, advirtiendo que esto podría provocar un descenso del ritmo de vacunación.

A pesar de los avisos por el rápido aumento de contagios y los llamamientos a la responsabilidad, Batlle ha asegurado que el consistorio no se plantea reclamar medidas más restrictivas como otro toque de queda. EFE

