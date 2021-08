Bélgica estrena un certificado Covid para acceder a los grandes eventos

Bruselas, 13 ago (EFE).- Bélgica estrenó este viernes un certificado sanitario conocido como "Covid Safe Ticket" que podrá ser utilizado para acceder a eventos de más de 1.500 personas que se celebren en el exterior, como festivales de musica o competiciones, y, a partir del próximo 1 de septiembre, también en el interior.

Tener el certificado dará derecho a no llevar mascarilla ni tener que respetar la distancia social.

En la práctica, consiste en un código QR que será escaneado a la entrada del lugar en el que utilice el sistema.

Podrán conseguir el certificado las personas mayores de 12 años que cuenten con la pauta completa de vacunación desde al menos 15 días, quienes tengan un test PCR negativo de máximo 48 horas o dispongan de un certificado que pruebe que se han recuperado de la Covid hace menos de seis meses.

El pase ha sido utilizado de forma experimental, con buenos resultados, tanto en el festival Esperanzah, que se celebró el 31 de julio y 1 de agosto, como durante una prueba con 5.000 personas en el "Arena 5" en Bruselas el pasado fin de semana.

Su estreno oficial tendrá lugar en el festival de música de Ronquières, que se celebra el 14 y 15 de agosto en la región belga de Valonia.

A diferencia del pase que se exige en Francia, este certificado no será obligatorio en todos los eventos, sino solo en aquellos para los que así lo decidan los organizadores.

Tampoco está previsto su uso generalizado en lugares como restaurantes.

En principio se prevé que el certificado esté en vigor solo hasta el 30 de septiembre.

En las calles de Bruselas, paseantes como Michael decían este viernes en declaraciones a Efe estar dispuestos a usarlo para volver a grandes eventos sin distancia ni mascarillas, porque les daría "la seguridad de que el resto de la gente en la sala o en el estadio también está vacunada o tiene una PCR".

También David, un trabajador de la Casa de la Historia Europea, opina que, como persona vacunada, se sentirá "más seguro" sabiendo que la gente a su alrededor también lo está.

Isabel, una española que almorzaba en una concurrida plaza del barrio europeo, tiene más dudas y cree que no se sentiría "100 % segura".

"Por mucha vacuna o ticket, al final realmente sí que hay un riesgo. Creo que la mascarilla debería seguir siendo utilizada como medida de prevención y luego ya cada uno decide si va al evento o no en esas condiciones", señala.

Los nuevos requisitos para este tipo de eventos supondrán una pequeña carga económica para aquellas personas que no quieren vacunarse, ya que si quieren participar en ellos tendrán que presentar una PCR negativa (que cuesta unos 41 euros) o un certificado de haber superado la enfermedad.

No es un problema para Marine, una joven belga que ha recibido a una amiga española y le está enseñando la ciudad por primera vez. "Para mí no me importa pagar un PCR si puedo ser libre, viajar e ir a eventos sin mascarillas", afirma.

¿DÓNDE SE UTILIZARÁ?

El "Covid Safe Ticket" solo se usará de momento para eventos al aire libre con al menos 1.500 y un máximo de 75.000 participantes.

En principio, está pensado para eventos como conciertos, festivales o acontecimientos deportivos.

Los estadios de fútbol comenzarán a utilizarlo este fin de semana.

No obstante, algunos clubs (Zulte-Waregem, Charleroi, Courtrai y Ostende) han previsto reservar una grada de sus estadios para aquellos que no dispongan del documento.

Para ello, habilitarán un área donde será obligatoria la mascarilla y los espectadores estarán organizados en burbujas de ocho personas.

A partir del 1 de septiembre, los eventos de interior también podrán utilizar el "Covid Safe Ticket".

No obstante, a diferencia del pase sanitario francés, no está previsto que vaya a ser exigido para frecuentar lugares como restaurantes.

En caso de que los organizadores de eventos decidan no pedir el pase, seguirán vigentes las normas actuales, es decir, la mascarilla y la distancia social.

Aunque hay cada vez más voces que piden que se amplíe el uso del "Covid Safe Ticket" a pequeños eventos, como bodas, por el momento no hay acuerdo en Bélgica sobre este punto, informa la organización de consumidores Test Achats.

DÓNDE CONSEGUIRLO

El código QR está disponible en la aplicación CovidSafeBE.

Tras ser activado, será accesible a través del teléfono móvil.

Las personas que no tengan móvil o no hayan instalado la aplicación podrán descargar el código a través de la página web: www.masante.belgique.be.