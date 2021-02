Bélgica no pondrá por ahora la vacuna de AstraZeneca a mayores de 55 años

Bruselas, 3 ene (EFE).- La vacuna de AstraZeneca no se administrará temporalmente a los mayores de 55 años en Bélgica, según anunció el ministro de Salud Pública, Frank Vandenbroucke, al ente de radio y televisión francófono RTBF y al flamenco VRT.

La decisión se adoptó tras un dictamen provisional del Consejo Superior de Sanidad (CSS) emitido anoche, y que señala que la vacuna funciona bien para las personas de entre 18 a 55 años, pero que no hay suficientes datos disponibles para las personas mayores.

"El Consejo Superior de Sanidad dice muy claramente que la vacuna de AstraZeneca es una vacuna muy buena para las personas de entre 18 y 55 años, pero hoy no tenemos suficientes datos para asegurar que funcione igual de bien en los mayores", dijo el ministro Vandenbroucke.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) emitió el viernes pasado un dictamen positivo sobre la comercialización de la vacuna de AstraZeneca en la Unión Europea (UE) a partir de los 18 años y hasta los 55, pero no había emitido ninguna restricción para los mayores de esa edad, salvo que no hay datos para precisar su efectividad en ese tramo de población.

El ministro señaló que se trata de una decisión provisional a la espera de datos más concluyentes que podrían estar disponibles en unas semanas.

Se esperaba que la vacuna de AstraZeneca, cuyas primeras 80.000 dosis llegarán a Bélgica el 7 de febrero, permitiría ampliar la cartera de vacunas y acelerar la vacunación.

El Grupo de Trabajo de Vacunación se reúne este miércoles por la tarde para dar su opinión sobre un nuevo calendario de vacunación. A partir de ahí, la conferencia interministerial de salud tomará una decisión.

Vandenbroucke destacó que la campaña de vacunación está en pleno desarrollo en Bélgica, especialmente en las residencias de ancianos y con el personal sanitario en los hospitales, mientras que la víspera se empezó a vacunar a los profesionales de la salud que ejercen fuera de los centros hospitalarios, como médicos de cabecera o dentistas mayores de 55 años.

El ministro añadió que la estrategia de inmunización a largo plazo debe ser analizada cuidadosamente, especialmente a raíz de este dictamen provisional, y en lo que respecta hay que replantearse a las profesiones denominadas "esenciales", la vacunación por grupos de edad o las personas que padecen determinadas enfermedades como la diabetes.

Por su parte, el presidente del Partido Socialista, Paul Magnette, sugirió utilizar la vacuna de AstraZeneca para vacunar a los estudiantes, según informaron hoy La Libre Belgique y La Dernière Heure.

"Si se entrega la vacuna de AstraZeneca y se confirma que no se utilizará para públicos más frágiles, ¿por qué no vacunar a los estudiantes? No tendría sentido mantenerlo en 'stock', así que podríamos usarlo. Lo propongo manteniendo el calendario de vacunación de las demás vacunas", dijo.

Por otra parte, el ministro anunció que Bélgica ha pedido 3,8 millones de dosis adicionales de la vacuna Moderna para inmunizar a 1,9 millones de personas y que se suministrarán a partir de junio.

Los ingresos hospitalarios y las muertes relacionadas con el coronavirus en Bélgica continúan a la baja, aunque las infecciones aumentan, según los últimos datos publicados por el instituto de salud pública Sciensano hoy.

El número total de casos confirmados en Bélgica desde el comienzo de la pandemia es de 713.271, en una población de unos once millones de personas, y los fallecidos son 21.173.

Entre el 27 de enero y el 2 de febrero ingresaron en el hospital una media de 117,3 pacientes, un 10 % menos que la semana anterior.

En total, 1.794 pacientes con coronavirus se encuentran actualmente en el hospital, de los cuales 311 están en cuidados intensivos.