Berlín tiene cuatro de las siete zonas con más casos de COVID-19 en Alemania

Berlín, 5 oct (EFE).- Berlín concentra actualmente cuatro de las siete zonas con más casos de coronavirus en Alemania, con una incidencia acumulada en los últimos siete días de más de 50 por 100.000 habitantes.

Alemania alcanza los 300.000 contagios desde el inicio de la pandemia, 1.382 en un día

Así, al céntrico barrio gubernamental de Mitte -con una incidencia de 57,3 contagios por cada 100.000 habitantes, y a los de Friedrichshain-Kreuzberg -con 59,0- y Neukölln -con 54,3-, se suma hoy el de Tempelhof-Schöneberg -con 52,3-, según datos de Instituto Robert Koch (RKI) de virología, actualizados la pasada medianoche.

El distrito berlinés de Charlottenburg-Wilmersdorf también presenta cifras críticas, con una incidencia de 45 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días.

La circunscripción de Hamm sigue siendo la más afectada con 88,2 contagios por 100.000 habitantes, seguida de la de Remscheid, con 61,3, ambas en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia.

Vechta, en el "Land" de Baja Sajonia, es otro de los actualmente siete distritos considerados foco de contagios, con una incidencia de 55,1 por cada 100.000 habitantes.

MINISTRO DE SANIDAD PIDE ENFOQUE PARA EL CONJUNTO DE BERLÍN

En una comparecencia ante la prensa, el ministro de Sanidad, Jens Spahn, se mostró convencido de que los responsables en Berlín no pierden de vista la situación, pero subrayó que "a largo plazo no tiene sentido dividir Berlín en distritos".

Recordó que se trata de una ciudad "grande y dinámica" en la que la gente se mueve a diario entre distintos barrios, por lo que subrayó la necesidad de un enfoque aplicado a Berlín en su conjunto.

Al mismo tiempo dijo entender la decisión de algunos estados federados de aplicar la obligación de cuarentena a ciudadanos procedentes de los distritos berlineses con alta incidencia de contagios.

No obstante, señaló que en la "situación dinámica actual" todas estas medidas deben ser "inteligibles y viables" para los ciudadanos.

Mejor aún sería que en Berlín y otros lugares con elevada incidencia se hicieran cumplir las reglas "con la voluntad necesaria", con controles y con sanciones, dijo, al tiempo que aseguró que tanto en la capital alemana como en el resto país, las normas básicas de higiene y distanciamiento son respetadas por la mayoría de la población.

No obstante, dijo no poder entender las imágenes como las que se han podido volver a ver este fin de semana de ocio masivo en la capital, cuando "las fiestas son algo que no encaja con la situación epidemiológica de una ciudad como Berlín".

NIVEL MÁXIMO DE CONTAGIOS DIARIOS EN BERLÍN DESDE EL COMIENZO DE LA PANDEMIA

Berlín registró el pasado viernes 339 nuevos contagios en 24 horas, el nivel máximo desde el inicio de la pandemia.

El total de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio se sitúa en la capital alemana en 15.648, 74 más en un día, con 231 víctimas mortales.

En el conjunto de Berlín, la incidencia en los últimos siete días es de 37,9 casos por cada 100.000 habitantes, con 1.420 nuevos contagios.

En tanto, Alemania ha alcanzado los 300.000 contagios desde el inicio de la pandemia, con 1.382 nuevos casos en las últimas 24 horas, cifra inferior a la contabilizada diariamente a lo lago de la semana pasada, lo que se atribuye al hecho de que no todos los estados federados comunican sus datos el fin de semana.

Así, el total de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero se sitúa en 300.619, con 9.534 víctimas mortales, cinco más en un día.

Alrededor de 263.700 personas han superado la enfermedad, lo que sitúa los casos activos en alrededor de 27.400.