Bolsonaro asegura no tener miedo de consecuencias por su gestión de la covid

Brasilia, 12 may (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este miércoles en tono desafiante que no tiene miedo de eventuales consecuencias por su cuestionada gestión de la pandemia del coronavirus, la cual está siendo investigada por una comisión parlamentaria.

"No le temo absolutamente a nada y lo digo bien claro: solo Dios me saca de aquí (la Presidencia). No queremos desafiar a nadie, respeto a los demás, pero van a respetarnos", afirmó el mandatario en un acto con la Caixa Económica Federal, el segundo mayor banco público del país.

El líder ultraderechista es objeto de una investigación en el Senado que indaga posibles responsabilidades de su Gobierno en el agravamiento de una pandemia que ya deja más de 425.000 fallecidos y 15,3 millones de infectados en el país.

"Esa pandemia realmente fue un castigo para todo el mundo. El Gobierno hizo lo que pudo y los que no hicieron nada ahora quieren obstaculizar al Gobierno", aseveró Bolsonaro, quien al mismo tiempo aseguró confiar en las instituciones.

En esa comisión de investigación, controlada por grupos de la oposición, ya han declarado dos exministros de Salud que abandonaron el Gobierno el año pasado por serias divergencias con el jefe de Estado, quien niega la gravedad de la covid y censura el distanciamiento social para combatir la enfermedad.

Se trata de los médicos Luiz Henrique Mandetta y Nelson Teich, quienes también denunciaron falta de autonomía para liderar la cartera y los intentos de Bolsonaro por implementar en el sistema de salud el uso de medicamentos de dudosa eficacia contra el coronavirus, como la cloroquina.

Este miércoles compareció el exjefe de comunicación del Gobierno Fabio Wajngarten en una audiencia tensa en la que el instructor de los trabajos de la comisión pidió su prisión por esquivar las preguntas de los senadores, pero ésta fue negada

El exfuncionario cayó en contracciones durante su testimonio, aunque llegó a admitir que las autoridades del país ignoraron durante más de dos meses la primera oferta de vacunas contra la covid-19 que le presentó la firma estadounidense Pfizer.

"Siempre buscamos hacer lo mejor. Es un Gobierno que también se equivoca, pero nuestros errores no tienen efecto colateral y cuando ocurren, volvemos atrás", indicó el presidente brasileño durante el acto con el banco estatal.

Además, Bolsonaro volvió a quejarse del tratamiento que recibe por parte de los medios de comunicación y dijo que los brasileños, con el tiempo, echarán de menos su Gobierno.

"Estoy seguro de que a nuestro Gobierno, en el futuro, no sé si en 2022 o en 2026, lo echarán de menos por el perfil de personas que pasaron por él", sentenció.