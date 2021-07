Bruselas quiere que Malta acepte a los europeos no vacunados con PCR negativa

París, 12 jul (EFE).- Bruselas quiere convencer a Malta de que rectifique y no restrinja la entrada desde otros países de la Unión Europea (UE) únicamente a los que ya están vacunados, sino también a los que presenten un test negativo para mantener así la lógica del acuerdo sobre el certificado sanitario europeo.

El comisario europeo de Justicia, el belga Didier Reynders, indicó este lunes, en una entrevista con la emisora francesa France Inter, que van a discutir con Malta para que acepte pruebas PCR negativas a los turistas o viajeros que quieran entrar desde otro país de la UE.

"Dependiendo del nivel de contagios por la variante delta es normal que retomemos medidas, test y cuarentenas, pero no que se prohíba viajar", explicó Reynders, en relación a la decisión de Malta, primer país de la Unión Europea en cerrar sus fronteras a los no vacunados una vez que entró en vigor el certificado sanitario el 1 de julio.

El ministro de Salud de Malta, Chris Fearne, anunció el pasado viernes que desde este viernes no se permitirá entrar al que no esté vacunado. En paralelo, se prohibirán los viajes al extranjero de los residentes malteses que todavía no tengan la pauta completa de inmunización.

Reynders recordó que los Veintisiete tomaron dos decisiones en común: el certificado sanitario, "vinculante para todos los Estados miembros", y la "recomendación" de que ese certificado debe ser "suficiente, excepto si la situación de salud se deteriora".

El comisario belga dijo entender los consejos que dio la semana pasada el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clément Beaune, que pidió a los franceses que no se vayan de vacaciones a España y Portugal por el fuerte repunte epidémico allí, pero cree que lo "esencial es que se tomen medidas de seguridad".

En ese sentido, se pronunció en favor de que aquellos que vayan a destinos con una fuerte incidencia sean eventualmente sometidos a test a su vuelta y se les impongan cuarentenas en lugar de prohibirles viajar.

En cuanto a la hipótesis de establecer la obligación de vacunación para todo el mundo, algo que se ha debatido en Francia en los últimos días, Reynders hizo notar que antes hay que verificar que "todo el mundo ha tenido la oportunidad de vacunarse".

La Comisión Europea ha indicado que, por el momento, se ha repartido en sus países miembros dosis para que el 70 % de la población europea pueda estar vacunada en julio.