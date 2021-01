La Cañada Real (Madrid): cien días sin luz en medio de una nevada histórica

Madrid, 10 ene (EFE).- Lidia vive en el sector 6 de la Cañada Real con sus tres hijos: Aroa, Juan Manuel y Ainara. Este domingo, en mitad de una nevada histórica, se han cumplido 100 días desde que se despertó sin electricidad en su casa, al igual que otras 4.000 personas de este asentamiento de Madrid.

Esta antigua vía pecuaria, de 14,4 kilómetros de longitud, está dividida en seis sectores que discurren por los municipios de Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid, de los cuales el quinto y sexto sufren cortes de luz desde hace más de tres meses causados por subidas de tensión en los cultivos ilegales de marihuana.

Los cortes afectan a alrededor de 4.000 vecinos, la mitad de ellos niños.

"Los niños están amargados, no se quieren levantar de la cama, porque te acuestas sin luz y te levantas sin luz. Ha habido días en los que no han podido ir al colegio porque no tenían ropa limpia o seca", comenta a Efe esta mujer, que pese a no tener trabajo se las arregla para salir adelante en esta situación que califica de "inhumana".

Comenta que ha comprado a través de donaciones una estufa para su casa, pero las habitaciones de sus hijos siguen llenas de humedad: "Mi hijo más pequeño llora porque no quiere estar así en casa y no entiende por qué su vivienda está fría y todo en ella se está echando a perder".

Si ya era difícil el día a día teniendo que ducharse calentando ollas de agua caliente en casas ajenas o pidiendo dinero para ir a la lavandería, este sábado se produjo una nevada histórica en Madrid, la antesala de una ola de frío, lo que ha complicado más la situación para estas familias.

EL TEMPORAL AGRAVA LA SITUACIÓN DE LA CAÑADA

Durante el sábado, muchos vecinos de la Cañada Real se quedaron "aislados" y sin electricidad en sus casas, y los que tenían "la suerte" de contar con un generador eléctrico, tuvieron que recorrer caminos y carreteras cubiertas de nieve para conseguir combustible en una gasolinera.

Comenta Lidia que el mismo sábado una vecina y amiga suya se puso de parto, "dio a luz en su casa" sobre las 12.20 horas con ayuda de dos amigas y un médico al teléfono, pero la ambulancia no llegó hasta las 18:30 horas, todo esto "sin electricidad", subraya la mujer.

El párroco de la zona, Agustín, comenta que la situación el sábado en la Cañada fue de "angustia absoluta" por la nevada y "con el agravante" de la situación de "precariedad" en la que ya vivían.

"Tienen para comer lo del día, porque no hay neveras. La gente va comprando al día y ahora llega esta situación sin posibilidad de moverte", comenta el párroco, que advierte de que se está acabando el combustible, la comida y la leña, mientras las tuberías de las casas se están congelando.

Raquel también vive en este sector de la Cañada, y comenta que está siendo "muy duro" para los vecinos, que se sienten "abandonados".

En su casa se está comenzando a "filtrar" el agua y a una vecina suya "se le cayó un árbol en la cocina y aún no han venido los bomberos".

"Los niños lo están pasando muy mal porque no entienden por mucho que se les intente tapar lo que está pasando. Tienen frío, no tienen ropa para cambiarse porque no se seca", lamenta la mujer.

PIDEN UNA SOLUCIÓN INMEDIATA A LAS AUTORIDADES

Las autoridades están al corriente de esta situación desde hace 100 días, sin embargo, no se ha dado una solución para los cortes de luz de la Cañada, que achacan a sobrecargas por plantaciones ilegales de marihuana.

"Nos sentimos abandonados, engañados, calumniados, como que no somos personas y que nos tienen etiquetados como algo y no nos conocen", comenta al respecto Raquel.

Lidia siente que "nadie" les hace caso y que están "abandonados" y aunque reconoce que las viviendas están construidas en terreno "ilegal" no se les puede quitar "el derecho a tener luz" porque "esto no se le hace ni a los perros".

"Cada uno dice una cosa, se van pasando la pelota unos a otros, han abierto un albergue pero yo no quiero marcharme de mi casa, quiero suministro eléctrico", señala la vecina.

Se refiere al ofrecimiento por parte del Ayuntamiento de Madrid de un recurso para alojar a las familias durante la ola de frío: una antigua fábrica de muebles que finalmente se ha desmantelado ya que sólo lo aceptó una familia que fue trasladada a otro lugar.

"Yo no me voy a ir a una fábrica habilitada para 600 personas en medio de una pandemia. Yo tengo mi casa y lo que quiero es electricidad", asevera Raquel.

La Comunidad de Madrid, junto con el Ayuntamiento de Madrid y la Policía local, y en coordinación con la Asociación Amaexco, está trabajando para retirar la nieve del sector 6 de la Cañada Real y así habilitar el acceso de equipos médicos, personal municipal y los propios vecinos.

Además, la Comunidad de Madrid, en colaboración con la empresa energética Naturgy, repartirá el lunes 120 botellas de butano y unas 100 estufas de gas entre las familias.

De momento, la Cañada Real, uno de los mayores poblados chabolistas de Europa, seguirá un día más sin luz, a unas horas de que comience una ola de frío histórica, con heladas y temperaturas de hasta 10 grados bajo cero.

