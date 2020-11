Canarias aprueba la orden que obliga a los migrantes con covid a guardar aislamiento

Santa Cruz de Tenerife, 23 nov (EFE).- El Gobierno de Canarias está a la espera de la autorización judicial para poner en marcha una orden de la consejería de Sanidad que obliga a los inmigrantes positivos en covid-19 guardar aislamiento.

El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha explicado en rueda de prensa que existen elementos de salud pública “razonables” para esta autorización y ha recordado que la orden establece que cualquier caso positivo que no requiera hospitalización, debe guardar aislamiento en los alojamientos que se pondrán a disposición de estas personas en las condiciones adecuadas para ello.

Trujillo ha reconocido que esta nueva orden puede colisionar con el derecho de movilidad de las personas, pero que se trata de anteponer la salud, y de ser “todo lo proactivos que podamos” para dar una respuesta “eficaz y eficiente” a esta situación.

El consejero ha hecho hincapié, no obstante, en que la coyuntura actual no es alarmante ya que de los más de 16.000 inmigrantes que han llegado a las costas canarias, solo se ha registrado el movimiento de 35 que no guardaron el aislamiento preceptivo.

Trujillo ha agregado que se trata de una orden con carácter preventivo, pues, a su juicio, sí resultaría preocupante que estas fugas o movimientos se empezaran a producir de forma reiterada.

“Es prácticamente imposible que no se produzcan fugas, lo que nos tenemos que exigir es la respuesta”, ha continuado.

El consejero también se ha referido a los 35 inmigrantes que se encontraban en paradero desconocido, y ha asegurado que la situación está “prácticamente bajo control” y que la gran mayoría de estas personas ya han sido localizadas y devueltas a los lugares donde estaban alojadas.

Preguntado por los recursos alojativos, Trujillo ha señalado que existen centros para dar alojamiento en todas las islas, “y aunque por razones de prudencia no damos su dirección”, ha asegurado que, en principio, están dando respuesta a toda la demanda que se está produciendo.

En este sentido, ha insistido en que lo que ocupa y lo que debe ocupar a Sanidad son las personas enfermas, “sean migrantes o no”.

“Como detectamos que hay migrantes con PCR positivas, nuestro deber y nuestra competencia es atenderlos. Una vez se procede al alta, es la Administración General del Estado la que tiene la responsabilidad de atenderlos”, ha abundado.

El responsable de la administración sanitaria de Canarias ha explicado que también se establecerá un mecanismo de coordinación “más intenso”, no solo con la Delegación del Gobierno, “sino con todas aquellas entidades privadas que prestan servicios de esta naturaleza”, como Cruz Roja.

La orden también decreta que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado colaborarán en el aislamiento obligatorio de estas personas, impidiendo su salida hasta que tengan el alta médica del Servicio Canario de la Salud.

“De tal manera, que incluso ponemos en la orden que deben garantizar la custodia si fuese necesario”, ha añadido el consejero.