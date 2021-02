Canarias decreta toque de queda a las 22.00 para todas las islas en carnaval

Las Palmas de Gran Canaria, 11 feb (EFE).- El Gobierno de Canarias ha acordado este jueves establecer desde el 12 hasta 22 de febrero un toque de queda desde las 22.00 hasta las 6.00 horas en todas las islas, incluidas aquellas que están en semáforo verde (alerta 1) y no tenían ese límite, para prevenir contagios durante el carnaval.

El Consejo de Gobierno ha decidido mantener a todas las islas en los mismos niveles de alerta que ya tenían, con la excepción de Tenerife, a la que se reconoce la mejora de sus indicadores con una reducción del nivel de alerta 2 (semáforo ámbar) a nivel 1 (verde), según ha explicado su portavoz, Julio Pérez, tras la reunión.

Sin embargo, el Ejecutivo ha resuelto establecer medidas especiales de aplicación durante los próximos diez días en todas las islas: prohibir todo tipo de verbena, fiesta o acto similar, limitar el número de personas no convivientes que se pueden reunir (seis, en nivel de alerta 1 y 2, cuatro en nivel 3 y dos en nivel 4) y cierre anticipado de la hostelería (a las 22.00 en toda Canarias, menos en Lanzarote, donde seguirán cerrando a las 18.00).

Hace ya meses que Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y las principales ciudades de las islas anunciaron que este año no van a celebrar sus multitudinarias carnestolendas, pero el próximo 16 de febrero, Martes de Carnaval, es festivo en la mitad de los municipios de Canarias y el comité científico que asesora a la comunidad autónoma en esta materia tenía miedo a que proliferaran las fiestas privadas en domicilios y otro tipo de espacios.

Tras los cambios aprobados este jueves, que serán de aplicación inmediata, esta es la situación de las alertas en Canarias: Lanzarote, nivel 4, semáforo marrón, riesgo muy alto; Gran Canaria, nivel 3, semáforo rojo, riesgo alto; Fuerteventura y El Hierro, nivel 2, semáforo ámbar, riesgo; Tenerife, La Palma y La Gomera, nivel 1, semáforo verde, sin riesgo especial.

Con respecto a las medidas extraordinarias que se aplicarán los días del Carnaval y que serán publicadas en el Boletín Oficial de Canarias, el portavoz del Ejecutivo ha adelantado también, en cuanto a la hostelería, que no se podrá servir en las barras ni a personas que no estén ocupando una mesa en terraza (una medida que en circunstancias generales no se aplicaba en las islas con semáforo verde y amarillo) y se prohíben las aglomeraciones.

El número de personas autorizado en terrazas es el mismo que el permitido para las reuniones, un máximo de seis por mesa en las islas en nivel 1 y 2; cuatro, en el 3; y dos en el 4.

Así mismo, ha dicho que se mantendrán los controles en las entradas y salidas de las islas, el aforo en los medios de transporte será del 50 % y no se podrán organizar fiestas ni celebraciones que inciten a la concentración de personas.

El portavoz ha señalado que el Gobierno mantendrá reuniones con los alcaldes y concejales competentes en materia de seguridad y festejos para coordinar medidas de vigilancia.