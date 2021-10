El canciller Moncada encabeza la delegación de Nicaragua en la cumbre del clima COP26

Managua, 29 oct (EFE).- El ministro nicaragüense de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, encabeza la delegación de Nicaragua que participará en la Cumbre de Cambio Climático (COP26), que arrancará el domingo en Glasgow (Escocia), informaron este viernes las autoridades.

El canciller Moncada, que ya se encuentra en Glasgow, participó este viernes en la reunión con el Grupo de los 77 y China (G77+China) "para fortalecer las posiciones e intereses de los países en desarrollo de todo el mundo", indicó el Ejecutivo nicaragüense, en una declaración.

El G77+China es el principal del grupo de negociación de Naciones Unidas y actualmente es presidido por la República de Guinea, anotó Managua.

Durante ese encuentro, Nicaragua reafirmó su "colaboración para lograr buenos resultados en esta COP 26, en particular consolidar la unión y la solidaridad de todos los miembros del G77+China".

La delegación nicaragüense está conformada por Moncada, que la preside; el secretario de Cambio Climático de la Presidencia y jefe negociador, Javier Gutiérrez; la embajadora ante el Reino Unido, Guisell Morales; la embajadora ante Alemania, Tatiana García, y la especialista en Finanzas Climáticas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Luz Elena Sequeira.

El observador del evento por la sociedad civil nicaragüense, Amaru Ruiz, dijo a Efe que Nicaragua asistirá con una "posición ambigua" a la COP26, ya que por un lado exigirá "justicia climática", pero por otro no hace lo propio para mejorar su situación.

"La posición de Nicaragua ha sido ambigua. Al principio no reconoció el Acuerdo de París (sobre medidas para la reducción de gases de efecto invernadero) y rectificó su posición para no quedarse fuera del Fondo Verde del Clima. Habla de justicia climática, pero no la ejerce en el país", sostuvo Ruiz, director de la Fundación del Río, en una entrevista telemática desde el exilio.

El ambientalista es buscado desde septiembre pasado por el Gobierno de Daniel Ortega por supuestamente "crear un clima de inestabilidad e inseguridad que pone en peligro la soberanía nacional", luego de denunciar asesinatos invasiones en territorios indígenas del noreste de Nicaragua.

Ruiz consideró que mientras Nicaragua no haga coincidir su discurso con sus ejecuciones, el riesgo ante el cambio climático permanecerá alto.