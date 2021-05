Canciller paraguayo se convierte en el primer miembro del Ejecutivo vacunado

Asunción, 11 may (EFE).- El canciller de Paraguay, Euclides Acevedo, recibió este martes la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y se convirtió en el primer miembro del Ejecutivo de Mario Abdo Benítez en comenzar la inmunización.

Acevedo cumplirá 71 años este jueves, por lo que ya se encuentra dentro del rango de edad del calendario de vacunación del Ministerio de Salud, que este lunes empezó a vacunar a las personas de 70 años en adelante.

"De momento, me siento bien. Todavía no tengo ninguna reacción. Esperemos que no", dijo el canciller tras recibir la dosis, e instó a los ciudadanos a acudir cuando sea su turno.

En el centro de vacunación de la Facultad de Derecho, en Asunción, Acevedo también anunció la llegada de unas 40.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V a finales de esta semana, a las que espera que se sume otro lote de 100.000 vacunas en los últimos días de este mes.

Paraguay compró a Rusia 1 millón de dosis de Sputnik V, de las que solo ha recibido 24.000 hasta el momento.

El país suramericano también está a la espera de 100.000 dosis de Moderna, a través de Catar, y otras 250.000 procedentes de Emiratos Árabes Unidos.

Además, Paraguay sigue esperando el "compromiso" del mecanismo multilateral Covax, que debe enviar al país otro lote de 134.400 dosis de AstraZeneca, de las 4,3 millones de vacunas compradas a través de esta plataforma.

Con esas 134.400 vacunas, se completaría la primera asignación de 304.800 dosis a través de Covax, mecanismo liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El canciller manifestó que también confía en recibir un lote inicial de entre 300.000 y 400.000 vacunas de las 2 millones compradas a la India.

No obstante, Acevedo aclaró que la compra y recepción de las vacunas no depende de la Cancillería, que solo se encarga de "gestionar el arribo" y de trabajar "coordinadamente" con el Ministerio de Salud, encargado de los contratos con los laboratorios y los países.

Acevedo adelantó que a finales de esta semana también llegará al país un avión del Ejército español con los 2 millones de toneladas de material e insumos médicos donados por España.

Paraguay ha vacunado hasta la fecha a 176.134 personas, según los datos del Ministerio de Salud.

Este país, con poco más de 7 millones de habitantes, acumula 297.789 contagios desde marzo de 2020, con 7.130 fallecidos y 246.680 recuperados.