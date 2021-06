Candidatos vacunales de Cuba avanzan y más claves de la vacunación en América

Redacción Internacional, 25 jun (EFE).- Una nueva esperanza en la lucha contra la covid-19 surgió en América luego que Cuba quedó a un paso de pedir la aprobación de dos de sus candidatos vacunales ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras los prometedores resultados de los ensayos clínicos de los mismos.

Esta y otras cinco noticias componen las claves de la covid-19 este viernes en América:

POR LAS PRIMERAS VACUNAS LATINOAMERICANAS

Tan pronto el ente regulador nacional los apruebe, Cuba iniciará el proceso para certificar ante la OMS a sus candidatos vacunales, conocidos como Abdala y Soberana 02, contra la covid-19.

Así lo anunciaron autoridades sanitarias de la isla, confiadas en la eficacia registrada en los ensayos clínicos, que fue del 92 % y el 62 %, respectivamente.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que un candidato vacunal sea considerado vacuna debe demostrar una eficacia igual o mayor al 50%, por lo que se considera que Cuba está muy cerca de conseguir la aprobación de las primeras vacunas desarrolladas en Latinoamérica, lo que también lo llevaría a convertirse en el primer país del mundo en inmunizar a toda su población con fórmulas propias.

VACUNAS CON ARN MENSAJERO INMUNIZAN POR TRES AÑOS

Un estudio publicado en Ginebra indica que las vacunas anticovid desarrolladas con la nueva tecnología del ARN mensajero (actualmente las producidas por Moderna y Pfizer-BioNTech, que se usan en buena parte de América) pueden evitar durante tres años que un adulto sufra casos graves de la covid-19.

La investigación, publicada por el Grupo Científico de Trabajo contra la covid-19 dependiente del Gobierno de Suiza, reduce sin embargo a 16 meses la posible inmunidad de los vacunados con ese tipo de preparados ante formas moderadas de la enfermedad.

Según los científicos, las vacunas de Moderna y Pfizer-BioNTech crean una respuesta en forma de anticuerpos entre dos y cuatro veces mayor que aquella que presentan quienes han superado la enfermedad, lo que supone una protección más duradera.

UNA DOSIS DE SPUTNIK-V O ASTRAZENECA BAJA MORTALIDAD EN 80 %

Un estudio del Ministerio de Salud de Argentina indica que una dosis de las vacunas Sputnik-V o AstraZeneca disminuye la mortalidad por covid-19 entre un 70 % y un 80 % en personas de 60 años y mayores.

Los resultados preliminares agregan que en el caso de contar con las dos dosis que integran el esquema completo, la disminución de la mortalidad con cualquiera de esas vacunas está por encima del 90 % en este grupo.

EN BRASIL DENUNCIAN PRESIONES POR VACUNA INDIA

Un funcionario del Ministerio de Salud de Brasil denunció que recibió "presiones atípicas" de directores de ese despacho y de una empresa para la aprobación de un contrato para la compra de vacunas anticovid elaboradas en la India.

El jefe del departamento de importaciones del Ministerio de Salud, Ricardo Miranda, declaró ante una comisión del Senado que investiga la gestión de la pandemia de covid-19 que esas presiones fueron ejercidas por algunos de sus superiores en favor de la vacuna Covaxin, que produce el laboratorio indio Bharat Biotech.

El funcionario explicó que era responsable por liberar la importación de las vacunas, pero que no lo había hecho por diversos problemas jurídicos en el contrato de intención de compra, firmado en marzo pasado.

Además, aclaró que la vacuna Covaxin aún no había recibido la debida certificación de las autoridades sanitarias brasileñas, que la negaron en marzo y sólo autorizaron, este mismo mes de junio, una importación limitada a 4 millones de dosis, aún no recibidas.

EE.UU. DONARÁ MÁS DE 14 MILLONES DE VACUNAS

Estados Unidos donará más de 14 millones de dosis de vacunas contra la covid-19 a una veintena de países de Latinoamérica y el Caribe, la mayoría de ellas a través del mecanismo Covax, promovido por la OMS.

Esas dosis forman parte de los 80 millones de vacunas que el presidente estadounidense, Joe Biden, prometió repartir a otros países antes de que acabara junio, una meta que la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, reconoció que no se podrá cumplir.

En concreto, llegarán a Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Haití y otros países de la Comunidad del Caribe (Caricom).

Incluso, este mismo viernes ya se supo que Uruguay recibirá 550.000 de esas dosis y que a Honduras llegarán este domingo 1,5 millones de vanunas incluidas en ese paquete.

LOS VIAJEROS DEBEN SEGUIR LLEVANDO MASCARILLA

En regiones donde sigue habiendo transmisión comunitaria de la covid-19, como en muchos países latinoamericanos, incluso los ya vacunados deben seguir llevando mascarilla y observar otras normas preventivas, advirtieron expertos de la OMS.

"La gente tiene que continuar usando mascarilla, ventilar los espacios, guardar distancia física o evitar las zonas concurridas. Esto es extremadamente importante incluso para los que se han vacunado en zonas donde aún hay transmisión comunitaria, caso de Latinoamérica", señaló al respecto la asistente de la OMS para Acceso a Medicinas y Vacunas, María Ángela Simao.

La OMS también reiteró su oposición a los "pasaportes covid", que en la práctica limitan la posibilidad de viajar a los no vacunados, y añadió que esta medida no debería ponerse en práctica si las vacunas no están aún disponibles para una gran parte de la población global.

"Imponer este requisito supone una doble desigualdad, ya que individuos de países sin acceso a las vacunas encima tendrían dificultades para viajar", señaló en rueda de prensa el director de emergencias sanitarias de la OMS, el irlandés Mike Ryan.