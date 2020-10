Cantabria cerrará la hostelería a las once y limita los grupos a 10 personas

Santander, 23 oct (EFE).- Cantabria aplicará a partir de este domingo nuevas medidas para contener los contagios de coronavirus, entre ellas el cierre de los locales de hostelería a las once de la noche, y la limitación de las reuniones en grupo a diez personas, mientras que en el interior de bares y restaurantes se reduce a seis.

Las medidas han sido anunciadas en rueda de prensa por el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, quien ha explicado que, según los parámetros que establece el documento acordado entre el Ministerio y las comunidades, Cantabria está en un nivel de alerta 2.

Las restricciones, que se publican este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria, entrarán en vigor en las 00.00 horas del domingo.

Aunque según los indicadores sobre la evolución de la pandemia el riesgo de Cantabria es alto o muy alto y le correspondería un nivel de alerta 3, en los parámetros relacionados con la presión asistencial el riesgo es bajo o muy bajo, y, de acuerdo al documento, las medidas que tiene que tomar son las de nivel 2.

No obstante el Gobierno regional ha decidido aplicar una de las restricciones del nivel de alerta 3, el cierre a las once de la noche de los locales de hostelería, que no podrán admitir clientes a partir de las diez.

La incidencia acumulada de la pandemia en la región es de 240 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días y de 160 en los últimos siete y el índice de positividad se sitúa en el 10,8 por ciento, mientras que la ocupación de las camas de hospital por enfermos covid es del 4,5 % y el de las UCI del 9,8.