Cantabria rebasa los 300 de incidencia y repuntan los contagios y los hospitalizados

Santander, 5 jul (EFE).- Cantabria ha llegado a los 304 casos de coronavirus por cada cien mil habitantes de incidencia acumulada a 14 días, cifra que no se alcanzaba desde febrero, tras haber sumado 204 nuevos positivos en 24 horas, a lo que hay que sumar ocho hospitalizados y un ingresado más en cuidados intensivos.

La incidencia a siete días ha subido 17 puntos hasta los 206 casos y la positividad de los test sigue creciendo, en este caso cinco décimas, hasta alcanzar el 9,8 % de las pruebas, según los últimos datos publicados por la Consejería de Sanidad, cerrados a las 24.00 horas del domingo.

En total hay 32 ingresados en los hospitales cántabros, ocho más que el día anterior, de los cuales cuatro están en la UCI del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla con covid-19.

Los centros hospitalarios de la región tienen una ocupación de un 2,5 por ciento y un 4,3 % de los cuidados intensivos.

En concreto, en el Hospital de Valdecilla hay 24 pacientes ingresados, en Laredo 4 y el Sierrallana otros 4. En el día de ayer tampoco se produjo ningún fallecimiento.

Cantabria se mantiene en nivel 1 de alerta (bajo), ha detectado 33.969 casos desde que empezó la pandemia y 577 personas han fallecido por la enfermedad.

MÁS DE 7.000 CONTAGIADOS

En declaraciones a la Cadena SER, el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha advertido este lunes de que hay mas de 7.000 personas contagiadas en la comunidad autónoma y eso supone también un problema para la economía, pero no hay solo jóvenes con coronavirus si no también trabajadores que no puede acudir a sus puestos.

También ha alertado de lo que está afectando esta situación a la Atención Primaria y al equipo de rastreadores que se ocupan de controlar y detectar los contagios que se producen en la región.