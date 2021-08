Cantabria suspende el semáforo covid hasta que la Justicia se pronuncie

Santander, 9 ago (EFE).- La Consejería de Sanidad de Cantabria no publicará este martes el semáforo covid hasta que no se conozca "cuál es el escenario" tras la suspensión cautelar del anterior por el Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad (TSJC) tras los dos autos que han anulado de forma cautelar las últimas medidas de este departamento.

La Asociación de Empresarios de Hostelería de Cantabria recurrió la semana pasada el anterior semáforo covid, que fijaba en nivel 3 (alto) de riesgo de contagio por coronavirus a Santander y 26 municipios, la mayoría de ellos los más turísticos de la región, pero el viernes el TSJC emitió un auto que suspendió de forma cautelar esa medida.

"Tras el auto del Tribunal Superior de Justicia el semáforo covid no se publicará hasta que no se aclare judicialmente y con precisión cuál es el escenario", ha explicado, en declaraciones remitidas por la Consejería, el subdirector de Salud Pública, Juan José Sánchez Asensio.

Y ha precisado que la Dirección General de Salud Pública trabaja para articular decisiones que tengan en cuenta las resoluciones judiciales, tras los dos autos que han suspendido de forma cautelar las últimas medidas de este departamento.

Sánchez Asensio reitera que los criterios que usa Cantabria "son los mismos que avala el Ministerio y los que se utilizan en el resto de comunidades de España, así como internacionalmente".

"No se trata, por tanto de indicadores exclusivos de esta comunidad autónoma, y no podemos obviar que son los que están verificados por la comunidad científica", ha afirmado el subdirector, que recuerda que ayer, domingo, ha habido más de 200 casos nuevos, que supone un "repunte importante" en las últimas 24 horas.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, considera que "no tiene sentido" que se publique un nuevo semáforo covid mientras la Justicia no resuelva el recurso de Sanidad contra la suspensión del anterior, y prevé que no habrá más cierres de la hostelería en la región.

Revilla, que se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas, sobre la decisión de la Consejería de Sanidad, ha vuelto a defender que "no se puede parar la economía" y que las medidas que hay que tomar ahora son "cuidarse", usando la mascarilla y guardando la distancia, y "vacunar sin parar hasta llegar al 80 por ciento en septiembre".

"Otra medida no creo ya que se tome y además los jueces van en esa línea. Ya tenemos alguna experiencia de que no son partidarios de medidas de cierre", ha recordado.