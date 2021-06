Cáritas alerta del aumento de la pobreza y la indigencia en Argentina

Buenos Aires, 9 jun (EFE).- Un informe elaborado por Cáritas y la Universidad Católica Argentina (UCA) alertó del "claro aumento" de los niveles de pobreza y de indigencia en el país sudamericano, donde según el estudio más de la mitad de los niños son pobres.

Las conclusiones fueron presentadas este miércoles en una conferencia de prensa virtual por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA y Cáritas, a pocos días de la colecta anual de esa última organización, con la que esperan ayudar a millones de personas en medio de la crisis por la pandemia de la covid-19.

El documento, que destaca que la pobreza en Argentina alcanzó en el 2020 a un 44,2 % de la población y la de indigencia a un 10,1 %, reporta que caen en la pobreza "familias que siempre tuvieron trabajo, pero que hoy no les alcanzan sus ingresos", siendo la infancia la que se ve particularmente afectada.

"En Argentina, más de la mitad de los chicos (niños y niñas) son pobres, porcentaje que alcanza casi el 75 % en el conurbano bonaerense y otras zonas del país", enfatiza el estudio.

"En estos lugares, de cuatro chicos que se sientan a una mesa, solo uno come todos los días", remarca.

La coordinadora del Programa Infancia de la ODSA, Ianina Tuñón, confirmó que "tres de cada diez niños viven en hogares que han experimentado mermas en la alimentación”.

La inseguridad alimentaria total sería del 45 % para niños con ayuda del Estado y un 34 % para quienes no reciben asistencia.

DESIGUALDADES EN EL CRECIMIENTO

El informe advierte que el apoyo gubernamental se va reduciendo a medida en que los niños crecen. El 52,3 % de los menores que tienen entre 0 a 4 años reciben asistencia pero entre los 13 y 17 años solo el 31,6 % acceden a una alimentación gratuita ya sea mediante planes sociales o comedores escolares.

Algo que en el país resulta dificultoso por la vuelta intermitente a la enseñanza virtual.

Estas desigualdades generaron problemas psicológicos relacionados con la ansiedad y la depresión así como el desempeño escolar y el acceso a la educación durante la pandemia.

El principal medio de contacto con la educación fue a través de internet y un 11,3 % de los niños que pertenecen a clases sociales bajas pudo tener un contacto más directo con sus maestros.

PERDIDA LABORAL

Según los últimos datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la tasa de pobreza en Argentina alcanzó en el último semestre de 2020 un 42 % y la de indigencia un 10,5 %.

El informe privado de ODSA indicó que solo un 28,3 % de la población no es pobre o no tiene carencias no monetarias.

“Si no hubiese programas sociales de asistencia y transferencia de ingresos, hoy la indigencia sería del 20 %”, proyectó el director del observatorio, Agustín Salvia, en declaraciones a la prensa.

En este aspecto, agregó que la pobreza total “llegaría al 53 % sin ninguna ayuda social", pero consideró que "ningún programa va a poder sacar a las personas de la pobreza si no es el trabajo”.

Según Salvia, durante la pandemia se perdieron entre 800.000 y un millón de puestos de trabajo.

El dossier indicó que el 13,9 % de la población se encuentra desocupada y un 14,5 % mantiene un subempleo inestable, el 27,9% mantiene un empleo precario y solo el 43,7% un trabajo pleno.

PROYECCIÓN A FUTURO

Para este 2021, según dijo a Efe el director de ODSA, se prevé que la pobreza argentina llegue al 45 %, a pesar de la flexibilización de las medidas que rigen por la pandemia y las asistencias sociales que brindó el Gobierno de Alberto Fernández.

Esto permitió una leve recuperación de los empleos, pero la situación laboral se está agravando por la inflación, que en abril llegó al 4,1 % según el Indec.

Salvia señaló también que “la situación con la inflación se estaría agravando a pesar de que este primer trimestre hubo una mayor recuperación de los empleos", y que" si bien hubo un proceso de recuperación, no está por debajo del 40 %”.