La Casa Blanca vincula sus órdenes de vacunación con el repunte económico

Washington, 17 sep (EFE).- La Casa Blanca aseguró este viernes que los mandatos de vacunación "funcionan" y sirven para "impulsar la economía", al defender su reciente orden de inoculación obligatoria para los empleados federales y sus mayores exigencias para las empresas privadas.

Así se expresó en rueda de prensa el coordinador de la respuesta a la covid-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, al comentar la situación de la pandemia en el país en medio de la inquietud por la variante delta, especialmente contagiosa.

"Los requisitos de vacunación van más allá de aumentar la tasa de vacunación. Impulsan la creación de empleo y la economía en general", señaló Zients.

En concreto, remarcó que desde que el Pentágono exigió la vacunación de sus tropas en activo, el número de inoculados pasó de 76 % al 89 % en apenas tres semanas, y en el caso de la aerolínea United, que también obligó a sus empleados, la tasa subió del 59 % al 90 % en seis semanas.

No obstante, Zients indicó que aún más de 70 millones de estadounidenses mayores de 12 años no han recibido ninguna dosis de las tres vacunas disponibles en el país: Pfizer/BioNTech y Moderna, de doble dosis; y Johnson and Johnson, que requiere un solo pinchazo.

Al anunciar los nuevos mandatos de vacunación, el pasado 9 de septiembre, Biden pronosticó que afectarían a unos 100 millones de trabajadores, "dos tercios" de la fuerza laboral del país.

Además, este viernes se celebra la reunión del comité de asesores de la Administración de Fármacos y Alimentos de EE.UU. (FDA, en inglés) para decidir si da luz verde a una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer contra la covid-19, como quiere el Gobierno de Biden, pese a las dudas de parte de la comunidad científica.

Zients destacó que el Gobierno cuenta con un "amplio inventario" de estas vacunas para comenzar su administración la próxima semana, si las agencias reguladoras dan el visto bueno.

"No quiero adelantarme a las deliberaciones de la FDA. Pero los datos que he visto sugieren, creo, de manera contundente, que será el caso (de que la tercera dosis será aprobada)", apuntó Anthony Fauci, el principal epidemiólogo del país, al ser preguntado sobre ello.

La votación del panel de asesores de la FDA, que no es vinculante pero suele ser respetada por la agencia, está prevista para esta tarde.

La decisión definitiva de los reguladores de EE.UU. se espera para la próxima semana.

El panel podría decidir respaldar una tercera dosis para grupos vulnerables, como los mayores de 60 o 65 años, algo que parece contar un mayor respaldo en la comunidad científica, en lugar de dar el visto bueno para la población en general

Actualmente, el 63,5 % de la población estadounidense mayor de 12 años se encuentra vacunada con la pauta completa, y el ritmo de inoculación se ha ralentizado en los últimos meses, lo que ha elevado la preocupación entre las autoridades sanitarias.