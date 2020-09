Castells considera "una leyenda urbana" que se diga que está "desaparecido"

Madrid, 3 sep (EFE).- El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha asegurado este jueves que considera una "leyenda urbana" y "una campaña política interesada" el que se diga que está "desaparecido" desde hace tiempo, como le han criticado partidos de la oposición y miembros de la comunidad universitaria.

Lo ha dicho en una rueda de prensa telemática junto al presidente de Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), José Carlos Gómez Villamandos, para detallar las medidas acordadas con el fin de garantizar la seguridad frente a la covid en un curso que se ha anunciado mixto, con clases presenciales y "online".

"No tengo la menor idea de lo que me habla", ha afirmado asimismo el ministro al ser preguntado sobre si el presidente del Gobierno podría estar pensando cesarle.

Castells, que ha explicado que se recupera en su domicilio de una operación de columna vertebral, a la que fue sometido el pasado viernes pero que el próximo lunes acudirá a su despacho en el Ministerio, ha asegurado que no va a entrar en "una campaña política interesada". "Yo me dedico a trabajar", ha aseverado.

Ha manifestado que las críticas o las diferencias políticas son "legítimas", pero ha aseverado que "la interacción y el intercambio con todos los representantes de los distintos estamentos de la comunidad universitaria se han mantenido continuamente".

"Si hay críticas concretas, puedo responderlas; si no las conozco, no, y es normal que se critique, que la sociedad critique y tener un dialogo abierto", ha opinado Castells y ha añadido: "Estoy abierto a la crítica y quien quiera comprobarlo que me haga la crítica y lo hablaremos".

Castells ha recordado que mantiene una colaboración "estrecha" con la Conferencia de Rectores y ha dicho que, si hay problemas expuestos por rectores con respecto a él, no se las han hecho llegar. "Si me explican los problemas, veré en qué medida se pueden resolver".

Sobre los estudiantes, ha aclarado que se ha reunido con ellos "muy frecuentemente".

El ministro ha detallado que desde marzo ha hecho dos comparecencias en el Congreso y una de ocho horas en el Senado, ha respondido varias preguntas parlamentarias, una comparecencia de prensa en la Moncloa, "la única" que le ha pedido la Secretaria de Estado de Comunicación, y ha concedido 11 entrevistas en medios de comunicación.

"Empíricamente hablando, no entiendo el tema de la desaparición, pero, si quieren que aparezca más, me apareceré más, no tengo ningún problema", ha insistido.

Por último, Castells ha dicho no tener "miedo" a que las críticas contra él le pasen factura. "No soy político, nunca lo he sido", "me importa hacer cosas al servicio del estudiante", "el rumor mediático me trae sin cuidado", "hablar no es trabajar, yo trabajo", ha concluido.