Castells: Los exámenes no deben ser presenciales si no lo permite la situación

Madrid, 27 ene (EFE).- El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha expresado este martes su preocupación por la situación en algunas universidades en las que "tal vez no se cumplen los protocolos sanitarios" y ha asegurado que "no existe ninguna razón para que los exámenes tengan que ser presenciales cuando las condiciones sanitarias no lo permitan".

El ministerio informa que Castells ha destacado que su ministerio está en contacto las autoridades académicas, organizaciones estudiantiles y rectores de las universidades españolas e "intentado tomar medidas a través de las autoridades sanitarias competentes" para "solucionar situaciones que puedan representar un peligro para la salud" en los centros.

Castells se ha pronunciado de esta manera ante las quejas y protestas en diversas universidades españolas ante la obligatoriedad en algunos centros de que los alumnas tengan que acudir presencialmente a los exámenes, en lugar de hacerlo de manera online, ante el agravamiento de la situación sanitaria por la denominada "tercera ola" del coronavirus.

En este sentido, ha recalcado que la "prioridad es la salud en toda la comunidad universitaria" y ha afirmado que "desde el principio del estado de alarma" su ministerio ha facilitado los medios y partidas presupuestarias para que se tomen medidas ante la crisis sanitaria en las aulas.

me preocupa loq esta ocurriendo en alguansaulas las imagenes demiestrasn situaciones que talvez no cumplen los protoclos sanitarios como venismo dinceondo dedsde hace tiempo, asegurar a los estudiantes que el misniterio en relacion con las oranizaciones estudiantes y en contacto con lso rectores y el connto de autoriade academcias estamos preocupandosno e intentado tomar medidas a traves de las sautoraides sanitarias competnetnes apra solucioanr las situacioens q peudan represnetar un peligro para las alud porque para nosotros la prioridad es la saldu en toda la comudniad invieersitaria.

desde prpip de estaod d edalarman ehmos faclitado medios a las unviersiades para q asi sea y no hay ninguna razon apra q examenes tengan q ser presenciales cuando las consuciciones sanitarias no lo permitan.