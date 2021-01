Castilla y León asegura que ya ha tomado "todas las medidas" que puede

Valladolid, 28 ene. (EFE).- El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado este jueves que esta Comunidad ya ha tomado "todas las medidas" que le permite el decreto del estado de alarma y ha insistido en reivindicar al Gobierno central que lo modifique para poder confinar en domicilios aquellos municipios con los contagios disparados.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea ha sostenido de cara al Consejo Interterritorial, en el que hoy se estrena la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, "es el momento de cambiar las cosas y tomar las decisiones adecuadas", en referencia a un confinamiento que "piden las autonomías y la OMS". "No sé quién más lo tiene que pedir", ha apostillado.

No obstante, preguntado por si el Gobierno mantiene su postura de no modificar el estado de alarma para permitir a las autonomías el confinamiento domiciliario, el vicepresidente ha dicho que la Junta "seguirá tomando decisiones" dentro del marco normativo.

Igea ha defendido la eficacia de las medidas tomadas porque "están surtiendo efecto" y ha vinculado el incremento de la incidencia acumulada en las últimas semanas con el aumento en la realización de test de antígenos en los cribados masivos que está desarrollando en varios municipios. "Es fácil de entender", ha resumido, convencido de que un mayor número de pruebas ha llevado un incremento de los contagios detectados.

Con un sistema sanitario "al límite", en palabras de Igea, la Junta de Castilla y León ha insistido en sus críticas al Gobierno por no permitir a las autonomías dar el paso de confinar en sus casas a los ciudadanos para frenar la transmisión del virus: "La medida eficaz es la eficaz", ha recalcado el vicepresidente sobre el confinamiento.

Ha reconocido que es cierto que en el catálogo pactado con el Ministerio aún hay medidas que se puedan tomar, pero ha recalcado que "lo que hay que hacer es lo que siempre es eficaz, no lo que el Gobierno quiere que hagan las autonomías", en el sentido de que no van a cerrar "la tienda de chuches" porque en su opinión esas medidas no aportan al freno de los contagios y sí perjudican a la economía.

Igea ha vinculado la posición del Gobierno central con que está "camino a una campaña electoral" y ha rechazado que el debate sea en este momento "ver quién se lleva la bofetada" de la sociedad por la toma de decisiones, sino el fin último de salvar vidas y proteger la salud.

TOQUE DE QUEDA

Sobre el funcionamiento del toque de queda adelantado a las ocho de la tarde y las alegaciones que puede presentar la Junta hasta mañana, tras el recurso del Gobierno central ante el Supremo, Igea ha defendido sus efectos y ha puesto como ejemplo que otras autonomías hayan pedido poder hacer lo mismo porque lo ven "eficaz", sin entrar a analizar que otros gobiernos autonómicos no den el paso de usar los mismos argumentos de la Junta para adelantarlo, al entender que no lo pueden hacer.

Sobre la resolución del contencioso con el Gobierno por este tema, cuando se produzca, Igea ha dicho que "lo que diga el Supremo se hará" porque "no hay ninguna alternativa", aunque ha insistido en la necesidad de modificar el decreto del estado de alarma.