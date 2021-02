Castilla y León levanta el cierre interprovincial y elimina el tope máximo en iglesias

Valladolid, 18 feb. (EFE).- La Junta de Castilla y León ha acordado este jueves dejar sin efecto el cierre perimetral provincial que regía desde el pasado 15 de enero, a la vez que mantiene el cierre autonómico, y eliminar el tope máximo de 25 fieles en los espacios religiosos, al permitir de forma genérica un tercio del aforo en las iglesias.

Estas relajaciones en las restricciones aplicadas para contener la pandemia de la covid entrarán en vigor a partir de las 00.00 horas del sábado, tras la publicación mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León del Acuerdo firmado por el presidente autonómico y autoridad delegada del Gobierno central, Alfonso Fernández Mañueco, según ha explicado su vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

"No es una respuesta a las críticas ni una rectificación", ha respondido al ser preguntado por las protestas de fieles del pasado fin de semana, entre ellos el arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, y también de hosteleros por su situación de cierre parcial.

Sobre los templos, ha desvelado que en caso de haber podido, la Junta "los hubiera cerrado" como medida preventiva de los contagios en los momentos más delicados de la tercera ola.

Igea ha calificado estos cambios de hoy como "mínimos", vinculados al cambio de normativa que ha determinado la suspensión por parte del Tribunal Supremo del adelanto del toque de queda a las 8 y a la mejoría epidemiológica que observan, aunque ha negado que exista contradicción con lo dicho hace sólo dos días, en el sentido de que era pronto para acometer la desescalada por la situación de los hospitales.

De hecho, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha indicado que cuando habla de desescalada se refiere a otras medidas que pueden haber tenido más impacto en la reducción de los contagios como las vinculadas a la hostelería, el comercio y el ocio, al igual que el cierre perimetral autonómico.

Casado ha defendido que, tal y como recomendó ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darías, van a "extremar la cautela con la desescalada", con medidas apoyadas en las mejoras en los datos epidemiológicos.

"NO HAY MEDIDAS NUEVAS"

Relacionado con esto, el vicepresidente ha afirmado que con la adaptación de las medidas tras anularse el toque de queda, con el cierre de las actividades no esenciales a las ocho de la tarde, "no hay medidas nuevas": "¿Estaban cerrados los bares a las 8? Sí. No hay ninguna medida nueva", ha resumido.

Tanto Igea como la consejera de Sanidad han recordado que cuando tomaron la decisión de adelantar el toque de queda, la otra opción que manejaron fue adelantar el cierre de los establecimientos no esenciales a las seis de la tarde, por lo que ven la limitación actual de las 8, como una relajación de cara a los hosteleros.

Ambos han negado que esta nueva batería de medidas de la Junta contradigan su discurso de prudencia, a pesar de que Casado ha reconocido que el levantamiento del cierre perimetral provincial, que permite el desplazamiento entre los territorios internos de la Comunidad para todo tipo de actividades, no significa que la Junta deje de recomendar que se limiten los desplazamientos y el contacto entre personas.

CASADO, "CONFORME" CON LAS MEDIDAS

Preguntada por si esta relajación en las restricciones por parte de la Junta tiene el apoyo explícito de la consejera de Sanidad, Casado ha dicho: "Estoy conforme con las medidas que después de discutir con criterios epidemiológicos tomamos en el Gobierno".

La consejera ha respondido así justo después de una argumentación de Igea sobre la unidad de las decisiones del Gobierno y en concreto entre él y el presidente, en la que ha afirmado que "todas las ideas" las toman "en conjunto" y los integrantes del gobierno son "corresponsables" de los acuerdos.