Castilla y León en situación crítica: 1.905 casos y 26 muertes en 24 horas

Valladolid, 29 oct (EFE).- La curva de contagios y decesos sube cada día en Castilla y León, con 1.905 positivos y 26 muertes en las últimas 24 horas, 728 contagios más que ayer, que mantienen a la Comunidad en "riesgo extremo", según el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, con 700,5 casos por 100.000 habitantes en 14 días y el cierre perimetral desde mañana.

Son datos "muy preocupantes", ha reconocido la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, mientras que Igea ha calificado la situación de "muy crítica y muy problemática" y ha hecho un llamamiento a un "confinamiento inteligente" a partir de mañana y hasta el 9 de noviembre.

Se trata de limitar al máximo los contactos, esencialmente a la burbuja de los convivientes, y evitar toda actividad social que no sea necesaria, con el fin de recortar la incidencia acumulada, la quinta más alta y muy superior a los 452,63 casos por 100.000 de media nacional, y evitar que se colapsen los hospitales para no tener que adoptar medidas más duras como puede ser el confinamiento domiciliario programado si no hay mejoría, han recordado Casado e Igea.

Castilla y León ha vuelto este jueves al entorno de los dos mil contagios diarios que superó el 24 y 25 de octubre con 2.015 y 2.008, respectivamente, con 26 decesos, uno de ellos en las residencias de mayores, tres más que los que anotó ayer, y sigue en situación de transmisión comunitaria de la covid.

Todas las provincias de la región presentan tendencias al alza en sus datos y en los últimos 7 días la Comunidad ha sumado 10.357 positivos, con un récord de test en la última semana PCR y de antígenos de segunda generación, 54.122.

En cuanto al índice reproductor del virus, esto es los contagios de cada positivo, es de 1,13; con solo Palencia y Segovia con 0,97 y con 1,43 en Ávila, 1,17 en Burgos, 1,4 en León, 1,14 en Salamanca, 1,03 en Soria, 1,17 en Valladolid y 1,23 en Zamora.

La consejera ha detallado los datos en las capitales de provincia en cuanto a incidencia acumulada por 100.000 habitantes en 14 días, que indica que solo Soria, con 332,5, está por debajo de los 500.

Ávila tiene 677, Burgos 1.086,33, con 900,37 en Palencia, 508,96 en Segovia, 680,27 en Valladolid y 755,63 en Zamora.

En cuanto a los municipios de más de 20.000 habitantes, en Aranda de Duero (Burgos) la tasa es de 992,21; con 460,88 en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), 792,08 en Laguna de Duero (Valladolid), 341,03 en Medina del Campo (Valladolid), 700,97 en Miranda de Ebro (Burgos), 754,55 en Ponferrada y 970,1 en San Andrés de Rabanedo, ambas en la provincia leonesa.

La situación de los hospitales también es preocupante, con 1.411 hospitalizados por covid este jueves, de ellos 1.236 en planta y 175 en las ucis, ha detallado Casado.

La ocupación de los hospitales en planta es del 72 por ciento, un 21 por ciento de covid, y las ucis extendidas, con 371 plazas, están al 67 por ciento, con un 57 por ciento de enfermos de coronavirus.

Los brotes son 673 este jueves, dieciséis más que ayer, con 5.672 casos vinculados, 93 más en 24 horas. Valladolid tiene 190 brotes con 1.669 casos, y 101 Salamanca con 1.059.