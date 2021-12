Cataluña prorroga la exigencia del certificado covid y reforzará las inspecciones

Barcelona, 7 dic (EFE).- El Govern ha acordado solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya una prórroga de otros 15 días de la exigencia del certificado covid para acceder a bares, restaurantes, gimnasios y residencias, además del ocio nocturno, y reforzará el dispositivo de inspecciones aleatorias para "mejorar" el uso de este certificado.

El gobierno catalán ha celebrado este martes una reunión extraordinaria del comité covid, presidida por Pere Aragonès, en el que ha constatado que siguen creciendo los contagios y ha conocido el acuerdo de la Comisión de Salud Pública de que las Comunidades Autónomas inicien la vacunación entre los niños entre 5 y 11 años.

En este sentido, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciado que Cataluña "no demorará" la vacunación de los niños, que comenzará en cuanto lleguen las vacunas empezando por los de 11 años, aunque aún no ha podido precisar la logística que se utilizará para vacunar a los menores de 5 a 11 años, que, ha asegurado, será una voluntaria y posiblemente con cita previa, no en las escuelas.

Plaja ha confirmado que los "datos epidemiológicos continúan al alza, desgraciadamente se han cumplido los pronósticos y seguirán aumentando las personas contagiadas y los ingresos; las previsiones a corto plazo son que la sexta ola siga al alza", pese a lo cual el Govern no se ha planteado a día de hoy ampliar el uso del certificado covid a otras actividades ni nuevas medidas restrictivas.

Según la portavoz del Govern, "si no estamos inmersos en un agujero negro y la rutina diaria no está condicionada, no es porque el coronavirus se haya debilitado, sino por las vacunas y por la buena respuesta generalizada y la solidaridad colectiva".

"Vacunarse es un ejercicio de responsabilidad y solidaridad colectiva", ha remarcado Plaja, que ha considerado "incomprensible que haya quien dedica tantos esfuerzos a sembrar confusión, porque las vacunas reducen el riesgo de muerte y hospitalización, lo dicen todas las evidencias científicas".

La portavoz del Govern ha valorado que la primera semana de uso del certificado covid para entrar en bares, restaurantes, gimnasios y residencias "en general ha transcurrido sin incidencias remarcables", aunque ha anunciado que reforzarán "las inspecciones aleatorias o a requerimiento" con más mossos d'esquadra y policías locales "para garantizar que se haga un buen uso del certificado".

La portavoz del Govern ha insistido en que, aunque de momento no hay nuevas medidas restrictivas pese al auge de la epidemia, es recomendable seguir con el uso de las mascarillas, las distancias y la ventilación y que las cenas de empresa de Navidad "sean con todas las medidas preventivas posibles".

"El Govern no recomendará que no se hagan cenas de Navidad, pero sí recomendamos evitar todos los riesgos. Si se puede minimizar el riesgo de contagio, siempre será bueno", ha manifestado Plaja.