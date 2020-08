Cataluña suma 16 víctimas mortales y 1.282 nuevos casos confirmados de covid

Barcelona, 22 ago (EFE).- Dieciséis personas han fallecido a causa de la COVID-19 en Cataluña en las últimas 24 horas, donde se han registrado 1.282 nuevos casos confirmados (1.174 por PCR), según los datos facilitados por la Generalitat, mientras que el índice de riesgo de rebote (EPG) ha subido de 158,43 a 163,08.

A pesar de estos datos negativos, si se mira la curva de EPG publicada por la Generalitat, en los últimos días tiene tendencia a la estabilización.

En cuanto a los datos, hay un total de 119.379 casos confirmados, frente a los 118.097 de ayer, por lo que en las últimas 24 horas se han detectado 1.282 nuevos casos.

De estos casos, 97.745 han sido confirmados con una prueba PCR, frente a los 96.571 de hace 24 horas, por lo que los positivos confirmados con PCR son 1.174.

En cuanto al riesgo de rebote (EPG), que considera la franja de riesgo por encima de 100, es de 163,08, frente al 158,43 de ayer, lo que supone un incremento de 4,65 puntos, por lo que Cataluña sigue en una franja de riesgo alto.

La pandemia ha costado hasta el momento en Cataluña la vida a 12.938 personas, 16 en las últimas 24 horas, de las que 7.121 han fallecido en un hospital o centro sociosanitario, 4.128 en una residencia, 819 en domicilio y 870 son no clasificables.

En Cataluña, hay actualmente 631 pacientes ingresados por la COVID-19, de los que 131 se encuentran en alguna unidad de cuidados intensivos (UCI), según los datos de la Generalitat.

Desde ayer y hasta el próximo jueves Salud está haciendo PCR masivos en Granollers, Les Franqueses del Vallès y Canovelles, y en los barrios de Collblanc y La Torrassa de L'Hospitalet, todas ellas en Barcelona, además de en tres barrios de Reus (Tarragona), donde han ordenado medidas de restricción de aforo y reuniones para atajar el aumento de contagios.

El Govern considera que los próximos 15 días son clave para lograr doblegar la curva de contagios y la consellera de Salud, Alba Vergés, ha multiplicado en los últimos días los mensajes a la población para que reduzcan al mínimo posible la vida social.

Vergés ha subrayado que los reencuentros tras las vacaciones de verano son un riesgo "importantísimo" de contagios, que temen se incremente en las próximas dos semanas, con el fin del mes de agosto.

El epidemiólogo y jefe de Medicina Preventiva del Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, ha subrayado este sábado que las pruebas PCR son útiles pero son solo "un primer paso".

En este sentido, ha explicado, en declaraciones a RAC1, que es necesario que los casos detectados y sus contactos se confinen y cree que el hecho de que esto no siempre ocurra "es un factor que explica el aumento de contagios", ya que hay gente que no se confina "quizás porque no pueden".

"Para algunas personas esto -el confinamiento- puede ser fácil, pero para otras es muy complejo. Y esto implica a todo el mundo: rastreadores para encontrar contagiados y los contactos, y medidas sociales para garantizar que la gente pueda hacer la cuarentena y, sobre todo, en el caso de aquellas personás más desfavorecidas", ha indicado.

A su juicio, tras recomendar a la gente que se quede en casa, el paso siguiente es "imponerlo, pero esto siempre es peor", tras lo cual ha considerado que si algunos jueces "tumban" las medidas restrictivas, "se deberá aplicar el estado de alarma, o aún alguna cosa más para poder imponer medidas como un toque de queda por la noche".

"Que los jueces vayan opinando de manera diferente que los profesionales de la Salud, no ayuda nada", ha asegurado el doctor Trilla, que ha confesado que los profesionales sanitarios están "razonablemente preocupados".

El epidemiólogo cree que se volvió a hacer "vida normal demasiado rápido tras la primera onda" de la covid y eso hizo que "el virus no dejara de circular de forma suficientemente taxativa".

En cuanto al regreso al colegio, lo considera "absolutamente necesario" para niños y padres, aunque asegura: "el virus seguirá entre nosotros. Nadie puede pensar que tendremos el virus a cero, al menos en los próximos años".