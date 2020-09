CCOO confía en un acuerdo para prorrogar los ERTE y reclama la adhesión de la patronal

Santiago De Compostela, 25 sep (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado que el sistema ERTE de suspensión de contratos durante la pandemia de covid-19 ha permitido salvar cientos de miles de empleos, ha expresado su confianza en un acuerdo para prorrogarlos y ha invitado a las patronales a adherirse.

Representantes del Gobierno central, que se han reunido con los agentes sociales para establecer mecanismos de prórroga de los ERTE ante los rebrotes de la pandemia, prevén examinar el asunto el próximo martes en la reunión del Consejo de Ministros.

En declaraciones a un grupo de periodistas en Santiago de Compostela, Sordo ha afirmado que "sería muy positivo" la adhesión de las patronales ya que "no hay ningún motivo para que las organizaciones empresariales no suscriban este acuerdo".

Tras la reunión de ayer, que terminó ya entrada la noche tras más de nueve horas de negociación, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos UGT y CCOO prevén estudiar este fin de semana el documento que el Ministerio de Trabajo y el de Inclusión les remitirán con los puntos de consensuados.

El líder sindical ha coincidido con las declaraciones del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de que "el café para todos en ninguna circunstancia de la vida sirve", en alusión a que no se puede aplicar el mismo trato para todas las empresas.

De prosperar el acuerdo, "todos los ERTE actuales se van a prorrogar", aunque con exoneraciones de cotización al sistema de Seguridad Social "distintas", en función de si "concurre una causa de fuerza mayor" que restringe o clausura la actividad económica de las empresas debido a la pandemia o bien otras circunstancias.

Eso no implica que las empresas no afectadas por esas causa de fuerza mayor puedan prolongar los ERTE, pero no en las mismas circunstancias, ha indicado Sordo.

CCOO espera recibir el documento que debe redactar el Gobierno, pero Sordo ha comentado que "no hay un acuerdo cerrado" con los sindicatos, y ha invitado a la patronal CEOE a sumarse a ese esquema de ERTE, por considerar que es "la herramienta que mejor ha funcionado durante la crisis para evitar la destrucción de empleo".

Según el dirigente sindical, pese a que la actividad económica cayó casi un 18 % y el volumen de horas trabajadas casi un 25 % en el segundo trimestre de este año en España, cientos de miles de trabajadores han permanecido en las plantillas de las empresas.

Sordo ha reconocido que el sistema de suspensión temporal de contratos ERTE "tiene un coste económico muy sustancial", pero permite "evitar despidos por millones y mantener plantillas en las empresas con un nivel de derechos adquiridos importante".