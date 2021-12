CCOO insta al Gobierno a no dejarse llevar por "cantos de sirena" de patronal

Sevilla, 2 dic (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha defendido este jueves la necesidad de incrementar el ritmo de negociaciones sobre la reforma laboral, y ha instado al Gobierno a no dejarse llevar por los "cantos de sirena" de la patronal porque para llegar a un acuerdo "no se pueden devaluar los contenidos".

Escrivá ve "constructiva" la propuesta de la CEOE sobre la reforma laboral

Saber más

"Estamos en una fase que tiene que ser resolutiva, no queda mucho tiempo, pero queda tiempo", ha señalado en una conferencia de prensa en Sevilla, en la que ha dicho que el acuerdo tripartito es "deseable", pero las medidas que se pacten no pueden ser "disolventes" o que no tengan "mayores efectos".

Así, para CCOO es fundamental el "reequilibrio" de la negociación colectiva: "No va a haber un acuerdo que no conlleve cambiar la posibilidad que hoy tienen las empresas de reducir los salarios de los convenios sectoriales, que no recupere la ultraactividad y que no modifique la regulación de la subcontratación en España", ha advertido.

Asimismo, ha defendido que hay muchos márgenes legales para mejorar la contratación, materia en la que "no podemos hacer un faena de aliño".

Sobre la negociación colectiva, ha denunciado que hay una "ofensiva" de la patronal para bloquearla y ha avisado que si las organizaciones empresariales siguen "empecinadas" en que los trabajadores pierdan poder adquisitivo, CCOO "no es que vaya a contener la conflictividad, es que la va a promover".

"Que les quede claro, los sindicatos no vamos a transigir con un bloqueo de la negociación colectiva que conlleve congelaciones salariales, llegaremos hasta donde podamos llegar", ha recalcado.

Ha insistido en que los sindicatos promoverán una movilización "de alto voltaje" a principios del próximo año con huelgas sectoriales y movilizaciones "de alta intensidad" si se bloquease la derogación de la reforma laboral.

Para evitarlo, ha emplazado a la patronal a sentarse en enero para hablar de la renovación de un nuevo acuerdo por el empleo y la negociación colectiva "a dos o tres años vista".

"Planteemos medidas saliendo de la coyuntura; si queremos bajar los niveles de conflictividad, planteemos unas orientaciones a tres años, Comisiones Obreras está dispuesta, pero no a que se aprovechen las coyunturas para negar la recuperación de los salarios", ha remachado.