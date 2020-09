CCOO pide "presionar" a Alcoa para mantener la producción y el empleo

Santiago de Compostela, 25 sep (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido a la Administración pública "presionar" a la dirección de la multinacional Alcoa a negociar acuerdos que permitan mantener la actividad de la fábrica de aluminio de San Cibrao, en Lugo, y preservar el empleo.

"No renunciamos y no nos resignamos al mensaje de que Alcoa no va a vender y de que esto no tiene salida", ha comentado el dirigente de CCOO, acompañado del secretario general de esa organización en Galicia, Ramón Sarmiento, tras reunirse con miembros del sindicato en un hotel de Santiago de Compostela.

"Hay que hacer lo posible y lo imposible e instar al conjunto de los gobiernos a presionar y dar una salida razonable a los trabajadores de Alcoa y al mantenimiento de la actividad industrial", ha afirmado Sordo a un grupo de periodistas.

En ese sentido, ha asegurado que "CCOO se va a dejar la piel para que eso sea así" y evitar el cierre de la fábrica de aluminio primario situada en el municipio lucense de Cervo.

Sordo ha considerado que hay posibilidades de mantener activa esa fábrica y hasta de favorecer su transformación para la producción de "aluminio verde", en alusión a que pueda recurrir a energías alternativas no de origen fósil en un momento de transición hacia una economía más sostenible con el medio ambiente.

Sin embargo, ha apuntado que eso requiere "planificación a largo plazo con empresas que quieran invertir" con esa perspectiva "y no en jugadas especulativas a corto plazo".

Sordo tiene previsto acudir esta tarde a la fábrica de San Cibrao para reunirse con el comité de empresa de la fábrica y expresar su apoyo a los trabajadores.

Representantes de Alcoa llevan a cabo una negociación con la firma Liberty House, de la multinacional GFG Alliance, para la compra de la fábrica lucense en la que los trabajadores tienen esperanza de que prospere para mantener el empleo, pese a que algunos sectores ponen en duda el compromiso de la dirección actual.