CCOO tilda la sentencia de Ence de monumento a la falta de independencia judicial

Pontevedra, 20 jul (EFE).- El secretario de Organización de CCOO en Pontevedra, José Luis García Pedrosa, ha afirmado que la sentencia de la Audiencia Nacional contra la fábrica de Ence es un "monumento" a la falta de independencia judicial en España.

En rueda de prensa, García Pedrosa ha denunciado que este fallo ha sido "dictado desde Moncloa", ya que reconoce "uno por uno" por argumentos de un Gobierno "esquizofrénico", por defender la continuidad de Alcoa y hacer "todo lo posible" por cerrar Ence.

"Este no es un partido que haya terminado", ha señalado el dirigente sindical, que ha apuntado que "mientras no haya una sentencia firme no se puede decir que Ence tenga que dejar Pontevedra", un mensaje que, según ha añadido, "queremos mandar a todo el mundo".

La presidenta del comité de empresa de las oficinas de Ence en Pontevedra, Ana Cedeira, ha avanzado que tanto la empresa como los propios trabajadores presentarán recursos "muy potentes" ante el Supremo para tratar de revocar la sentencia de la Audiencia Nacional.

Cedeira ha reiterado que "no hay una ubicación alternativa" a la fábrica de Pontevedra algo que la empresa "lo tiene muy claro", por lo que ha añadido que el conflicto se reduce a que la factoría continúe en su actual ubicación "o cierre".

Además, los representantes de CCOO se muestran escépticos con la convocatoria de una nueva mesa de diálogo para estudiar alternativas para el futuro de Ence porque "se hizo una y fue un paripé para intentar influir en la Audiencia Nacional".

Tras reclamar un papel "más activo" de agentes sociales afectados por la posible salida de Ence de la ría de Pontevedra, desde el sindicato han avanzado que extenderán a toda Galicia las protestas para defender la continuidad de la pastera.

El secretario de organización de Comisiones Obreras en Pontevedra sostiene que la defensa de los puestos de trabajo se realizará "con absoluta determinación", realizando movilizaciones "muy importantes" o creando una plataforma que defienda la permanencia de la pastera.

García Pedrosa ha criticado además las declaraciones del vicepresidente segundo de la Xunta, Francisco Conde, que reclamaba el uso de fondos europeos para sufragar el traslado de Ence, porque "nos parecen un cachondeo" y, al no haber sentencia firme, "debe ser más prudente".