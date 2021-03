La CE presentará este mes su propuesta de pasaporte digital de vacunación

Berlín, 1 mar (EFE).- La Comisión Europea (CE) presentará este mes su propuesta de pasaporte europeo digital de vacunación, aseguró este lunes su presidenta, Ursula von der Leyen, en un encuentro virtual con eurodiputados conservadores alemanes.

Según recogen de forma coincidente distintos medios de ese país, Von der Leyen indicó que se trata de perfilar cómo debería ser este instrumento.

El objetivo es que sea reconocible por todos los estados miembros y compatible con los sistemas que cada uno de los 27 ponga en marcha para seguir los avances de sus respectivas campañas de vacunación.

Los líderes europeos acordaron la semana pasada que el pasaporte de vacunación común debe estar técnicamente definido en tres meses y que, si se solventan las cuestiones políticas pendientes, entre en funcionamiento antes del verano.

De completarse, esta iniciativa abriría la puerta a que se relajasen las medidas para los viajes internacionales dentro de la UE -incluso con terceros países-, como indicó al explicar esta propuesta la semana pasada la canciller alemana, Angela Merkel.

Los países del sur de la UE, muy dependientes económicamente del sector turístico, son los principales defensores de este proyecto. España ha aplaudido la propuesta.

Tras el desarrollo técnico vendrán las cuestiones políticas que aún no se han despejado, como cuándo podrá entrar en funcionamiento -al entender que no se puede otorgar privilegios a los inmunizados mientras no se pueda ofrecer la vacuna a toda la población- y qué tipo de derechos concederá.