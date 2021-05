La CEOE rechaza la última propuesta del Gobierno para prorrogar los ERTE

Madrid, 25 may (EFE).- La CEOE ha decidido, en una reunión de su Comité Ejecutivo, no aceptar la última propuesta del Gobierno sobre la prórroga de los ERTE más allá del 31 de mayo, al seguir "centrando las ayudas" en la activación en lugar de en los trabajadores que aún no se pueden incorporar a la actividad.

Según informan fuentes de la patronal, la decisión se ha tomado "por unanimidad" de los sectores y el Comité Ejecutivo y la intención es "seguir trabajando".

La reunión de la CEOE arrancaba pasadas las 10.30 horas de la mañana tras haber recibido anoche una nueva propuesta del Gobierno que reducía las diferencias entre las exoneraciones de los trabajadores en ERTE y los que se reincorporen, principal escollo de las negociaciones.

Las actuales condiciones de los ERTE asociados a la pandemia vencen el 31 de mayo, pero el Gobierno deberá decidir ahora si las aprueba sin acuerdo o apura plazos para negociar lo que llevaría a convocar un consejo de ministros extraordinario para sacar adelante la nueva prórroga hasta el 30 de septiembre.