Cepyme pide al Gobierno que cambie su "extrema postura" en la reforma laboral

Madrid, 25 nov (EFE).- El presidente de la patronal de las pymes Cepyme, Gerardo Cuerva, ha deseado que el Gobierno "rectifique sus extremas posturas anunciadas en las reuniones" de diálogo social para negociar la reforma laboral y ha pedido que "se avenga al sentido del mundo de las empresas".

En un desayuno organizado este jueves por Nueva Economía Forum, el líder de los pequeños y medianos empresarios ha mostrado la disposición de las empresas a mejorar la normativa laboral, pero ha avisado de que, "en eliminar elementos que son claves para salir de la situación, no nos encontrarán".

"Eliminar la flexibilidad que ha servido para mejorar el empleo en España no tiene sentido, no podemos quitar la flexibilidad para meter rigidez, intervenir más en las decisiones empresariales. No es el camino", ha dejado claro Cuerva.

Cepyme participa junto a la CEOE y los sindicatos UGT y CCOO en la negociación con el Gobierno de la reforma laboral, con unas reuniones que se han intensificado (la próxima se celebra mañana) con el objetivo de tener aprobados los cambios normativos, preferiblemente con acuerdo de todas las partes, antes de fin de año.

Respecto al descuelgue patronal en el pacto para el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional de las pensiones, que implica un incremento de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos durante diez años, el líder de Cepyme se ha preguntado por qué se pospuso este asunto en el acuerdo de pensiones de julio: "Para este viaje no necesitábamos alforjas".

Cuerva ha considerado que el Gobierno "ha tomado el camino más corto, el más sencillo" que es "exprimir a las empresas", en lugar de tratar de sumar de la economía sumergida o con la creación de empleo, "buscar más gente que contribuya al sistema de pensiones".

"LA DIGITALIZACIÓN NO VA DE UN TITULAR EN UN PERIÓDICO"

Cuerva ha valorado la puesta en marcha del "Kit digital", cuya primera convocatoria para pymes de hasta 50 trabajadores se presenta este jueves por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

No obstante, ha considerado que "la digitalización no va de un titular en un periódico" y que habría sido más efectivo tratar de llegar a menos empresas pero de lograr una transformación digital y no "un cambio de software".

"Es muy impactante digitalizar un millón de empresas, pero con 500 millones de euros no llegamos", ha asegurado Cuerva, que ha resaltado que primero es necesario "convencer a las personas de qué es la transformación digital, el uso de la tecnología para transformar el negocio".

Así, el presidente de Cepyme ha asegurado que planteó al Ministerio de Asuntos Económicos un plan para menos empresas, "pero el titular pierde fuelle, relevancia. Nosotros somos más pragmáticos".

SUPERAR EL SÍNDROME DEL EMPLEADO 50

Cuerva ha lamentado las trabas que sufren las empresas cuando sus plantillas superan los 50 trabajadores y ha pedido la aplicación de estas obligaciones de manera paulatina, durante cuatro años, para que la empresa pueda adaptarse y sobrevivir.

"Al superar esa cifra de plantilla sobrevienen un montón de trabas", ha señalado Cuerva, que ha reclamado al Gobierno cambios normativos que permitan a las empresas "afianzar su crecimiento" y que eviten los "palos en las ruedas".

Además, ha instado a incentivar fiscalmente la inversión en la pyme, la fusión de empresas y a mejorar la formación, no solo de los trabajadores, sino de los directivos y propietarios para que puedan "jugar en la liga que viene de tecnología".