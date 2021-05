Chile descarta que exista una variante chilena de covid-19 tras la alerta de Israel

Santiago de Chile, 3 may (EFE).- El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile descartó este lunes que exista una "variante chilena" de la covid-19, después de que el Ministerio de Sanidad de Israel alertara sobre un primer caso de un paciente infectado con una cepa identificada como originaría del país suramericano.

"Revisamos la base de datos Gisaid (Global Initiative on Sharing All Influenza Data), una base de datos internacional donde denominan a las variantes según el país de origen. En este caso, no aparece ninguna variante denominada chilena, por lo tanto, descartamos que exista una variante chilena en estos momentos en el mundo", afirmó el director del ISP, Heriberto García, a través de un vídeo.

La alarma saltó esta misma jornada a raíz de una información de las autoridades de Israel que daba cuenta de un paciente que regresó al país tras un viaje al extranjero y que, pese a estar vacunado, se encontraba contagiado de covid-19 por una cepa que identificaron como originaria de Chile.

"Lo que puede haber ocurrido es que en Israel hicieron una revisión de un viajero que pasó por Chile y que tiene una variante distinta a las variantes ya detectadas en el país y que tampoco son de las variantes de preocupación o de interés, que son alrededor de 10, más o menos, en todo el mundo", explicó García.

El experto sanitario agregó que para que una cepa del SARS-CoV-2 sea denominada como chilena además de ser una variante que se dé en Chile debe empezar a contagiar en otros países.

"Si no se da eso, es muy difícil que Gisaid denomine variante chilena a una variante que circunstancialmente apareció en el país", afirmó.

Chile se encuentra sumido en una segunda ola de la pandemia que desde el año pasado deja 1,2 millones de casos y 26.659 fallecidos y que puso contra las cuerdas al sistema sanitario, obligando a cerrar las fronteras y confinar a más del 90 % de la población durante semanas.

No obstante, en las últimas jornadas el número de contagios ha comenzado a disminuir y este lunes se registraron 4.874 nuevos casos y 98 muertos.