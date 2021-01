China mantiene confinamientos selectivos y test masivos para frenar los rebrotes

Pekín, 24 ene (EFE).- China contabilizó este domingo 65 contagios locales de covid, lo que supone un descenso respecto a los últimos días mientras continúan las pruebas masivas y los confinamientos selectivos para atajar los rebrotes, justo un año después de la cuarentena en Wuhan y en vísperas de la fiesta del Año nuevo lunar.

El país asiático continúa en alerta aunque presenta ya una curva descendente de contagios por transmisión local tras informar de 90 casos de este tipo el sábado, 94 el viernes y 126 el jueves.

Los contagios locales de hoy se detectaron en las provincias de Heilongjiang (29), Hebei (19) y Jilin (12), mientras que en Shanghái se registraron 3 casos y en la capital, Pekín, 2 casos.

Las autoridades chinas han redoblado sus esfuerzos para contener los rebrotes que azotan estas tres provincias nororientales, donde se han aislado varias zonas y se realizan test masivos entre la población en un intento por frenar la curva de casos.

La capital provincial de Hebei, Shijiazhuang, ha realizado hasta la fecha tres rondas de test masivos a sus residentes -pese a lo cual hoy informó de 17 nuevos casos- mientras que en Heilongjiang preocupa que el virus se extienda por su capital, Harbin, que el viernes contabilizó 9 contagios y el sábado, 3, además de 5 y 11 casos asintomáticos, respectivamente.

Las autoridades tratan de evitar contagios durante el periodo vacacional por el Año Nuevo lunar, que en 2021 cae entre el 11 y el 17 de febrero, momento en que cientos de millones de inmigrantes urbanos viajan a sus lugares de origen.

No obstante, en algunas provincias del país se han cancelado ya las ferias, celebraciones multitudinarias y exposiciones típicas de estas fechas, y han pedido que no se viaje si no es imprescindible.

CONFINAMIENTOS SELECTIVOS EN SHANGHÁI Y EN PEKÍN

Mientras, la ciudad oriental de Shanghái confinó hoy una comunidad de vecinos en el distrito de Huangpu, declarado ahora de "riesgo medio" al igual que otras tres otras zonas de la urbe.

Según el diario Global Times, dos hospitales de la ciudad, el Centro de Oncología de la Universidad de Fudan y el Hospital Renji han suspendido el ingreso de nuevos pacientes tras detectar dos casos sospechosos de haber contraído la covid.

El perímetro del primer hospital ha sido acordonado y se han confinado las zonas residenciales aledañas al de Renji.

El departamento municipal indicó el sábado que se están llevando a cabo rastreos a contactos cercanos e investigaciones epidemiológicas sobre los casos confirmados para encontrar el origen de los contagios y evitar una propagación masiva.

Entretanto, en Pekín, la capital del país, los dos casos de hoy se detectaron en el distrito de Daxing, escenario de un rebrote que las autoridades tratan de atajar igualmente mediante confinamientos selectivos, rastreos de contactos de contagiados y test masivos.

En Daxing, que aloja el nuevo aeropuerto de la capital, el total de casos confirmados suman 19 desde el domingo pasado.

Al menos los dos primeros detectados, según las autoridades, contrajeron la mutación del SARS-CoV-2 detectada en Reino Unido.

En consecuencia, se ha prohibido a las personas de ese distrito abandonar la capital sin autorización previa y un test negativo, mientras que cinco comunidades residenciales en el subdistrito de Tiangongyuan continúan confinadas.

Las autoridades de la ciudad esperan ahora al resultado de los test masivos que ha realizado durante los últimos días en otros distritos para comprobar si el virus se ha propagado a otras zonas.

CASI 2.000 CASOS ACTIVOS EN TODA CHINA

En el último parte de hoy, las autoridades sanitarias también sumaron 15 casos diagnosticados a viajeros procedentes del extranjero así como 92 infecciones asintomáticas (10 de ellas, procedentes del exterior), aunque Pekín no las incluye como casos confirmados a menos que manifiesten síntomas.

El total de este tipo de infecciones en observación es de 1.017, de las que 273 son "importadas".

Por otra parte, la Comisión Nacional sanitaria detalló que, hasta la pasada medianoche local (16.00 GMT del sábado), se dio de alta a 30 pacientes, pero 9 entraron en estado de gravedad.

Así, el número total de contagiados activos en la China continental se situó en 1.800, de los cuales 94 están graves. Asimismo, 37.678 personas continúan en observación.

Desde el inicio de la pandemia, se han infectado 88.991 personas en el país asiático, de las que 4.635 fallecieron.

Mientras tanto, la ciudad semiautónoma de Hong Kong -inmersa en una cuarta oleada de contagios desde hace meses-, sumó el sábado 81 contagios, con lo que el total de infectados ascendió a 10.009 personas desde el inicio de la pandemia, de los que 168 perecieron.

Las autoridades hongkonesas confinaron el sábado dos barrios en el populoso distrito de Yau Tsim Mong para evitar que el virus se siga propagando.

EXPERTOS DE LA OMS

Este confinamiento coincidió con el aniversario de la cuarentena de Wuhan, la primera ciudad en la que comenzó a extenderse el coronavirus hace un año y donde ahora se encuentran confinados en un hotel los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El equipo llegó a la urbe el 14 de enero para investigar sobre el origen del virus y se espera que salgan de su cuarentena el día 28.

La misión, "prioritaria" para la OMS, está formada por científicos de diversas organizaciones internacionales provenientes de EE. UU., Japón, Rusia, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Australia, Vietnam, Alemania y Catar.

Aunque expertos de la OMS ya visitaron China en febrero y julio del año pasado -sin que trascendieran demasiados detalles-, la organización de esta misión se ha demorado durante meses y ha estado rodeada de secretismo, tanto por parte de ese organismo como de las autoridades chinas.