Cielo despejado y ascenso de temperaturas hoy en la vertiente atlántica

Madrid, 11 jul (EFE).- Habrá predominio de cielo poco nuboso o despejado hoy en casi toda España, con alguna nubosidad y lluvias débiles en el litoral Cantábrico e Islas Canarias más montañosas, algo más fuertes en el Pirineo catalán, y ascenso de temperaturas, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Aemet prevé en el litoral Cantábrico intervalos nubosos con lluvias débiles dispersas que tenderán a remitir y se desarrollará nubosidad de evolución en el interior, con chubascos y tormentas en Pirineos, pudiendo ser localmente fuertes en el Pirineo catalán. En Canarias son probables lluvias débiles y aisladas en el norte de las islas más montañosas.

En el interior de Galicia y Cantábrico, el alto Ebro, la Ibérica septentrional, Estrecho y Melilla habrá posibles nubes bajas, brumas o nieblas.

Las temperaturas diurnas ascenderán en las vertientes atlántica y el Cantábrico occidental, y se mantendrán sin cambios en el resto de la Península y Baleares.

Se empezarán a rebasar valores normales para la época del año, superando los 34-36 grados en la mitad sur interior sur, Duero y Ebro medios, así como los 38 en el Guadalquivir medio.

El viento soplará fuerte del noreste en el noroeste de Galicia y de levante en el Estrecho. Alisio en Canarias, con intervalos de fuerte. Viento del noreste en el Cantábrico y meseta Norte. De componente este en Baleares, litoral sudeste y Alborán; y de componente norte en Ampurdán. En el resto, variable en general.

PREDICCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS:

-------------------------------------

- GALICIA: en el nordeste, cielo nuboso o cubierto de nubes bajas con apertura de claros en las horas centrales. No se descartan brumas matinales y lluvias débiles dispersas al principio del día. En el resto, cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes de evolución en el sureste donde no se descarta alguna tormenta en zonas de montaña por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en acusado aumento, excepto en el norte de Lugo donde habrá pocos cambios. En el litoral, viento del norte y nordeste, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes entre Fisterra y Estaca de Bares, sin descartarlas en el resto del litoral de A Coruña. En el interior, viento del nordeste que será menos intenso en el sureste. No se descartan rachas muy fuertes en A Mariña.

- PRINCIPADO DE ASTURIAS: cielo nuboso o cubierto de nubes bajas, con apertura de grandes claros en las horas centrales. No se descartan brumas matinales en la Cordillera y lluvias débiles dispersas por la mañana en el norte del Principado. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en aumento. En el litoral, viento del este y nordeste. En el interior, viento del norte y nordeste flojo.

- CANTABRIA: cielo nuboso de nubes bajas y alguna precipitación débil y dispersa de madrugada en la mitad norte, tendiendo salvo en Liébana a poco nuboso con algunos intervalos de nubes de evolución diurna en el resto de la mitad sur. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en zonas altas. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso ligero y máximas en ascenso. Viento flojo del este y nordeste, arreciando en el litoral a intervalos más intensos.

- PAIS VASCO: cielo nuboso, con nubes bajas y alguna precipitación débil y dispersa de madrugada que se espera solamente en la mitad norte, tendiendo a poco nuboso salvo algún intervalo de nubosidad de evolución diurna en el sur. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en zonas altas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso en general ligero. Viento de componente norte flojo.

- CASTILLA Y LEON: cielo poco nuboso, con nubes bajas a primeras horas en el extremo norte y nordeste, que pueden dar lugar a brumas y algún banco de niebla, e intervalos de nubosidad de evolución por la tarde y noche en toda la región, sin descartar chubascos dispersos con tormenta, algunos pueden ir con granizo. Temperaturas mínimas en descenso o sin cambios, y máximas en ascenso o sin cambios. Vientos del nordeste o variables.

- NAVARRA: en el tercio oeste y extremo norte, nuboso de nubes bajas con brumas y bancos de niebla matinales en zonas altas y probabilidad de alguna precipitación débil, al principio, en la vertiente cantábrica, tendiendo progresivamente a poco nuboso. En el resto de la Comunidad, cielos poco nubosos con alguna nubosidad de evolución. Temperaturas mínimas en descenso ligero en el área de Tudela y sin cambios en el resto y máximas que no cambian en la Ribera del Ebro y suben en el resto. Vientos flojos del norte y noroeste, más intensos por la mañana en la Ribera Baja.

- LA RIOJA: cielo poco nuboso, con nubes bajas a primeras horas en la Rioja Alta, que pueden dar lugar a brumas y algún banco de niebla, y nubosidad de evolución por la tarde y noche, sin descartar algunos chubascos con tormenta en la Ibérica occidental. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos del noroeste y norte.

- ARAGON: predominio de cielo poco nuboso o despejado. En el Pirineo y en la Ibérica de Teruel, poco nuboso tendiendo a intervalos nubosos con probables chubascos y tormentas ocasionales por la tarde. Temperaturas mínimas en descenso en el valle del Ebro; máximas en ascenso en el oeste de Teruel y suroeste de Zaragoza; sin cambios importantes en el resto. En el valle del Ebro, viento del noroeste tendiendo en el este a viento del sureste moderado; en el resto, variable flojo.

- CATALUÑA: en el Pirineo e interior del cuadrante nordeste, intervalos nubosos tendiendo a nuboso con chubascos por la tarde que podrían ser localmente fuertes y con tormenta. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en descenso en el sur de Lleida e interior de Tarragona; máximas en descenso en el interior de Girona; sin cambios importantes en el resto. En el Ampurdán, viento del norte; en Tarragona, viento del noroeste girando a sureste; en Barcelona y sur de Lleida, viento de componente sur; en el resto, variable flojo.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución por la tarde y noche, sobre todo en el norte y este. Temperaturas en ligero ascenso. Vientos variables.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes de evolución por la tarde, más abundantes en la Sierra donde no se descarta algún chubasco disperso. Temperaturas mínimas en aumento en el suroeste y con cambios ligeros en el resto; máximas en aumento más acusado en el sureste, superándose los 36 grados en el centro y los 38 grados en puntos del valle del Tajo, en la Sierra no se superaran los 30 grados en localidades situadas por encima de los 1.000 metros de altitud, alcanzando los 34 en muchas del resto. Viento flojo del noreste rolando a sureste, algo más intenso al final.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes de evolución por la tarde en la mitad norte, más abundantes en zonas de montaña del noreste. Temperaturas mínimas en aumento en la mitad occidental, más acusado en los valles de los ríos Tajo y Guadiana, y con pocos cambios en el resto; máximas en aumento excepto en el sureste donde permanecerán sin cambios. Las máximas superarán los 36 grados en la mitad occidental y los 38 grados en los valles del Tajo y Guadiana y en zonas de La Mancha. Viento flojo de componente este tendiendo a sureste aumentando por la tarde en la Mancha.

- COMUNIDAD VALENCIANA: predominio de cielo poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el interior del tercio norte por la tarde. Temperaturas sin cambios importantes. En el tercio norte, viento flojo del noroeste girando a sureste; en el resto viento de componentes este y norte, flojo en general con intervalos de moderado en el tercio sur.

- MURCIA: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios, salvo máximas en ascenso en el litoral. Vientos de componente este, más intensos por la tarde en el litoral y comarcas orientales.

- ISLAS BALEARES: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios, pero diurnas en descenso en el norte del archipiélago. Viento del nordeste.

- ANDALUCIA: cielo poco nuboso o despejado, salvo intervalos de nubes bajas y brumas en el área del Estrecho. Temperaturas en ascenso, salvo las máximas del interior de Cádiz y Málaga, que descenderán. Vientos de componente este, ocasionalmente fuertes en el interior de Málaga y litoral de poniente de Almería. Levante en el Estrecho, fuerte con rachas muy fuertes.

- CANARIAS: en zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve, nuboso o cubierto con baja probabilidad de lloviznas débiles dispersas de madrugada en medianías. Por la tarde tenderá a poco nuboso. En la mitad norte y litoral oeste de Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos matinales disminuyendo a poco nuboso. En el resto de zonas, cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en general en ligero ascenso. Viento del noreste, que será fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve donde son probables rachas localmente muy fuertes a primeras horas. En cumbres, viento del noreste girando desde primeras horas a componente este y disminuyendo.