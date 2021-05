Científico José L. Jiménez dice que el 80% no lleva la mascarilla bien puesta

Barcelona, 18 may (EFE).- El científico de la Universidad de Colorado José Luis Jiménez, experto en aerosoles, ha afirmado este martes que "casi el 80 o el 90 % de la gente no lleva bien puesta la mascarilla" y ha asegurado que "el problema es que no se ajustan bien", cosa que facilita la transmisión aérea de la covid-19.

"En España no he visto a ningún político que la lleve bien puesta. Es gente que tiene acceso a los expertos y que tendría que usar buenas mascarillas y llevarlas bien selladas. Es muy lamentable que no se hayan puesto las pilas y no hayan escuchado a los científicos", ha criticado Jiménez.

En una entrevista en RAC 1, este catedrático de Química y Ciencias Ambientales ha apuntado que "las mascarillas más efectivas son las elastoméricas", hechas a base de silicona, cosa que, según él, permite que "se enganchen a la cara y sellen bien".

Por lo que respecta al uso de la mascarilla en espacios exteriores, Jiménez ha advertido de que, incluso en el aire libre, "si se está muy cerca de otra gente, ir sin mascarilla es una situación de riesgo".

Todo ello, el día después de que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, señalara la posibilidad de que "muy pronto" se pueda levantar la obligatoriedad de su uso en exteriores, siempre y cuando avance la vacunación y la pandemia esté bajo control.

Para Jiménez, esto se podría hacer al aire libre a condición de que haya suficiente distancia y, además, ha recordado que "la gente vacunada sí se podría sacar la mascarilla, pero las personas no vacunadas tendrían que seguir llevándola hasta que lo estuvieran".

"El mayor peligro es en los interiores, donde es 20 veces más probable contagiarte. Si se tiene que dar un poco de aire a la población, que sea en los exteriores. Si esto refuerza la obligatoriedad de llevarla en interiores, será mucho más efectivo", ha sentenciado.

Pese a todo, Jiménez ha vaticinado que la mascarilla, ya sea para interiores o exteriores, aún se tendrá que llevar "hasta finales de año" y, a partir de ese momento, considera que dejará de ser obligatoria, "pero recomendable quizás sí".

"Tal vez dentro de un avión durante muchas horas seguiré llevando mascarilla. Iré decidiendo las situaciones más peligrosas", ha comentado el catedrático.

Sobre sus previsiones de cara al verano, Jiménez confía que será mejor que el pasado gracias a la vacuna y espera que las Navidades de este año se puedan celebrar sin mascarilla, puesto que para aquellas fechas, según él, "ya se podrá haber vacunado quien haya querido".