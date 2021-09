Cientos de personas protestan en Madrid contra la ampliación de Barajas

Madrid, 19 sep (EFE).- Varios centenares de personas se han concentrado este domingo frente al Congreso de los Diputados para protestar contra el proyecto de ampliación del aeropuerto de Barajas, en el que el Gobierno prevé invertir 1.600 millones de euros.

La manifestación ha sido convocada por más de un centenar de organizaciones vecinales y ecologistas y ha contado con el apoyo de Unidas Podemos y Más Madrid, que han cargado contra las políticas de transporte centradas "en favor de los medios más contaminantes, como el avión".

La movilización ha comenzado con una marcha en bicicleta que ha salido de la sede de Aena y ha pasado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana antes de terminar en la Plaza de las Cortes, y ha sido simultánea a las protestas organizadas en Barcelona y Palma contra los planes de ampliación de sus respectivos aeropuertos.

Ante el Congreso los organizadores han leído un manifiesto en el que han censurado la visión de la movilidad opuesta "al contexto actual de emergencia climática" y han advertido de los "fuertes y muy negativos impactos sociosanitarios" que tendrá la ampliación.

Asimismo, han tachado el proyecto de "especulativo", pues consideran que va "en contra del interés general" y que favorecerá fundamentalmente "a constructoras y bancos".

Desde Unidas Podemos, su portavoz en la Asamblea regional, Carolina Alonso, ha cargado contra el "pelotazo" que a su juicio supone esta operación, "que no es necesaria" y no hará sino "aumentar la contaminación", y ha lamentado que no se priorice la inversión en otras cuestiones como "el transporte público radial".

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha apuntado que Madrid necesita "inversiones de futuro, y no del pasado", dirigidas a "la reconversión industrial verde" o a "la movilidad sostenible", y ha pedido que no se gaste dinero en llevar a los vecinos del entorno del aeropuerto "más ruido, más emisiones, más contaminación y, por tanto, menos salud".