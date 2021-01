El cierre de comercio y hostelería deja "frías" las calles de Badajoz y Cáceres

José Luis Real/Eduardo Villanueva

Badajoz/Cáceres, 7 ene (EFE).- Las principales zonas comerciales y de la hostelería de Badajoz y Cáceres han amanecido hoy vacías, frías como el tiempo, debido al cierre de una semana decretado por la Junta de Extremadura para frenar la incidencia de la pandemia, que en los negocios dan por hecho que será de más días.

Este jueves ha entrado en vigor el cierre de la hostelería y el comercio minorista en 16 municipios extremeños que superan los 5.000 habitantes y cuya incidencia acumulada a los 14 días es superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes.

Eso ha hecho que en Badajoz las zonas comerciales de Menacho o El Faro y las de restauración de la plaza de los Alféreces o Valdepasillas se encontraran prácticamente vacías.

A pesar de la covid-19, este jueves se esperaba un aumento de la actividad comercial por las rebajas, pero no ha sido así.

"La indignación es muy grande, pues el pequeño comercio ha respetado todas las medidas y ahora que empezaban las rebajas, esperadas como agua de mayo para recuperar las grandes pérdidas acumuladas, nos cierran el negocio", ha denunciado a Efe el responsable de la zapatería MC, Salvador Quirantes.

El comerciante teme por su negocio, pues considera que esta medida es un "segundo descabello".

De la misma opinión es el propietario del pub La Buhardilla, Pedro Noriega, quien ha afirmado que los negocios del sector, salvo escasas excepciones, "lo han hecho lo mejor posible" pero ahora se ven abocados a nuevas restricciones.

Noriega, quien teme que el cierre se extienda más de una semana, ha afirmado que su establecimiento, al ser un local de copas, no solo ha tenido que sufrir las restricciones sino también el hecho de que éstas hayan servido para demonizar al sector, aunque se ha mostrado convencido de que su negocio "aguantará".

Desde el restaurante cafetería Laguna Seca, su propietario, Marcial Tejeda, también tiene confianza en su negocio pueda remontar pese al impacto de las restricciones, de la pérdida de ventas y de las pocas ayudas recibidas, una combinación que le ha obligado a reducir su plantilla en un 40 por ciento.

"Es una pena ver así las calles comerciales -ha comentado Juan Díaz, un ciudadano que se disponía a entrar en un céntrico supermercado-; la situación sanitaria es la que es, pero quizá podría haberse evitado con un mayor control".

La calle Pintores de Cáceres, la que fuera una de las vías comerciales más populares de la ciudad y que desde hace meses alberga decenas de locales vacíos, ha amanecido con un aspecto aún más fantasmagórico.

Solo han levantado la persiana el estanco y la longeva librería Pintores.

La zapatería Mamen Marcos es una de las afectadas por las nuevas restricciones. "No somos gran superficie, que en su mayoría no cumplen con las medidas; somos un comercio local que luchamos por sobrevivir, pero no nos dejan".

Mamen ha colgado un cartel donde ruega a sus clientes que "no compren en ninguna plataforma online, esperen a que nos dejen abrir".

En la calle adyacente, Moret, el panorama es igual de desolador. Diego Bravo, gerente de Retales Manolo en Moret, arrastra casi dos años de calvario económico para su negocio: primero fueron las interminables obras de las escaleras mecánicas de Alzapiernas y ahora la pandemia.

Bravo ha criticado que sí puedan abrir "jardinerías o floristerías, por ejemplo" y teme que el cierre se prolongue a 14 días: "Es la propia presión hospitalaria la que va a marcar ese plazo, y están desbordados".

Fuera del centro, en la calle Profesor Hernández Pacheco José Antonio Crujena, de decoración Omicrón, es aun más pesimista y cree que el cierre temporal se prolongará "hasta un mes".

"En esta calle todo está abierto; las cosas no se están haciendo bien. Si se cierra, se cierra todo. Esto parece un castigo para el comercio y bares", ha dicho a Efe.

Precisamente, Juan Francisco Girol, del café-bar Charlotte, se ha mostrado indignado porque la hostelería siempre haya estado "en la diana" y explica por qué el cierre es de momento de una semana: "nos lo dicen poco a poco para no despedir y mandar al ERTE a empleados".

Ha explicado que hace malabares para tratar de mantener a los 17 empleados que tiene, "asumiendo pérdidas", y ha criticado que el nuevo paquete de ayudas lanzado por la Junta de Extremadura esté condicionado a la facturación del primer trimestre del año 2020, un "periodo casi normal", y no del último trimestre, que "ha sido el peor; es como una trampa".