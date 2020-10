Coixet: "Sobran luchas estériles y falta atención al drama de la inmigración"

Barcelona, 2 oct (EFE).- Isabel Coixet ya no ve las noticias de la televisión porque "sólo aparecen políticos discutiendo de cosas irrelevantes", pero no ha perdido el contacto con la realidad y su compromiso con la actualidad le acaba de llevar a producir un filme sobre un tema que "sí merece atención": la inmigración.

"Cartas Mojadas" es el título de la película que ha dirigido Paula Palacios y que se estrena en los cines el próximo 9 de octubre.

Curtida en televisión, Palacios ha hecho el salto a la pantalla grande porque "no quería hacer otro documental", sino "englobar toda la problemática" y hacerlo con una fotografía cuidada y una narración cinematográfica "que te enganche a la pantalla y te haga olvidar por un momento que lo que estás viendo es real, para después volver a caer en la cuenta de que son personas de carne y hueso y captar la dimensión del problema", según ha contado a Efe la directora.

Un objetivo que alcanzó en la pasada edición del Festival de Málaga, donde obtuvo el Premio del Público de la Sección Oficial de Documental, y que ahora espera revalidar en las salas españolas "si la COVID no lo impide".

"Es un filme necesario", insiste Coixet, que sabe que "el público ahora está cohibido con el tema de la COVID y va poco al cine", pero está convencida de que "las salas son seguras" y se atreve a animar a los institutos a organizar salidas para ver la película porque "puede ser más útil para la educación de los adolescentes occidentales que cualquier clase de historia".

También cree que la deberían ver los políticos y todos los que toman decisiones, a los que anima a mantener "menos luchas estériles" y dedicar "más atención a la tragedia de la inmigración".

Cinco años ha tardado Paula Palacios en hacer está película, cuyo primer rodaje fue en 2016 en la isla de Lesbos, donde llegó la primera gran oleada de inmigración que ocasionó la guerra de Siria, y se desplazó después a Libia, cuando el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía obligó a las mafias a buscar nuevas rutas.

La ruta de Libia es mucho más peligrosa, como muestra Palacios, que se adentra en los campos de internamiento, donde los inmigrantes son torturados o vendidos como esclavos.

"Cuanto más profundizo sobre el tema de la inmigración, más grave me parece. Estoy convencida de que si la gente accede a más información no podrá volver a decir esa gran mentira de que 'los inmigrantes vienen aquí a quitarnos el trabajo", defiende Palacios.

"Nunca pensé que nuestra desgracia pudiera ofender a los europeos", dice una inmigrante que duerme en la calle en París, poco después de que la policía la despierte a palos a media noche y la obligue a buscar otro lugar donde dormir.

"He querido mostrarlo todo -dice Palacios-: la razón por la que estas personas salen de su país, el drama del viaje y lo que pasa cuando llegan a Europa".

Una historia que se sigue escribiendo cada día y que ahora se ha encontrado con el problema de la COVID, porque "están utilizando la pandemia como excusa para poner todavía más dificultades a los barcos humanitarios que tantas vidas han salvado".

La lucha sin cuartel de las ONG, el papel de los gobiernos y la necesidad de que los ciudadanos europeos se enfrenten a su propia responsabilidad son algunos de los mensajes que lanza la película.

"Pero el mensaje que a mí más me ha tocado -dice Coixet- es el de que depende de dónde nazcas, tienes una vida u otra. No puedo dejar de pensar en que si a mí, a ti o cualquiera nos hubiera tocado nacer un poco más allá, nuestra vida estaría machacada y no valdría nada".

Por Rosa Díaz