Colombia suma 2.698 casos nuevos y se acerca a los 4,9 millones de contagios

Bogotá, 23 ago (EFE).- Colombia sumó este lunes 2.698 contagios nuevos de coronavirus y se acerca a los 4,9 millones de infecciones, pues en total 4.892.235 personas han contraído la enfermedad, según el Ministerio de Salud.

Durante la jornada fueron reportadas 99 muertes, de las cuales 83 corresponden a días anteriores, y ya son 124.315 las víctimas mortales que ha dejado la pandemia en el país.

El domingo fueron aplicadas 149.894 vacunas contra la covid-19, de las cuales 38.781 corresponden a segundas dosis y 2.280 a la fórmula monodosis de la farmacéutica Janssen.

Con ello han sido aplicadas 33.405.365 dosis y 14.250.028 personas ya cuentan con su esquema completo de vacunación.

TERCERA DOSIS PARA 100.000 PERSONAS

El Gobierno colombiano autorizó el viernes pasado la aplicación de una dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19 para un grupo de población con inmunodeficiencia entre los que están pacientes que hayan recibido trasplantes o que estén en tratamiento con quimioterapia, entre otros.

En ese sentido, el presidente Iván Duque afirmó este lunes que la tercera dosis será aplicada a cerca de 100.000 personas.

"El Comité Epidemiológico y el Comité de Vacunas permiten, en este momento, la aplicación de tercera dosis para los casos de inmunosupresión. Se trata de no más de 100.000 personas, por ahora, que tengan esa dificultad en el país", detalló el mandatario.

Agregó: "Estamos trabajando muy de la mano con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en este momento no tiene una visión concluyente al respecto. Eso no quiere decir que nos vamos a quedar esperando, no. Seguimos avanzando en las negociaciones, pero estamos trabajando, como lo hemos hecho a lo largo de la pandemia, con los criterios de ellos".

Todavía no se ha establecido la fecha para iniciar esta nueva etapa de vacunación.

CIFRAS DE LA JORNADA

De las muertes de la jornada, el número más alto lo tuvo Valle del Cauca, con 17, seguido de Bogotá (15), Antioquia (8) y Cauca y Córdoba (6).

Sobre los contagios del día, la estadística la lideran Bogotá (552), Antioquia (520), Bolívar (187), Magdalena (172) y Valle del Cauca (129).

La capital colombiana sigue siendo el principal foco de la enfermedad al totalizar 1.437.570 casos positivos, seguida de los departamentos de Antioquia (731.992), Valle del Cauca (399.707), Atlántico (312.899) y Cundinamarca (261.872).

Hoy se procesaron en el país 33.688 pruebas, de las cuales 25.929 fueron de tipo PCR y 7.759 de antígenos, para un total de 23,78 millones de muestras tomadas.